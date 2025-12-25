Nemilosrdný verdikt: Vémola ide do väzby!

PRAHA - Zápasník Karol "Karlos" Vémola, ktorý je obvinený z organizovanej drogovej trestnej činnosti, pôjde do väzby. Rozhodol o tom dnes Obvodný súd pre Prahu 1. V kauze čelia obvineniu traja ľudia, hrozí im až 18 rokov väzenia.
Súdne rozhodnutie o Vémolovej väzbe padlo vo štvrtok krátko popoludní. Verdikt pre novinky.cz potvrdil jeho obhajca Vlastimil Rampula, ktorý s tým však nesúhlasí.
„Väzba bola uvalená vraj z dôvodu možného úteku, a to výhradne z dôvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Podal som na mieste sťažnosť,“ upresnil Rampula a dodal: „Budeme podávať sťažnosť aj proti začatiu trestného stíhania, neboli nám oznámené ani dôkazy, ktoré proti klientovi polícia má,“ povedal Rampula po tom, čo Vémola dnes vypovedal na súde. „Klient odmietol, že by s tým mal čokoľvek spoločné, aj to, čo mu je kladené za vinu. Vyzerá to, že ide skôr len o nejaké informácie z počutia,“ doplnil advokát po štvrtkovom súdnom konaní.
Vémola aktuálne nie je v dobrom zdravotnom stave. Karlosov manažér Aleš Rataj dokonca tvrdí, že polícia ohrozuje jeho zdravie.
Policajti podľa Rampulu zadržali Vémolu vo chvíli, keď mieril do nemocnice na operáciu čeľuste, takže ho vystavili zdravotným komplikáciám. „Zdravie nie je žiadna sláva. Klient má naďalej bolesti v čeľusti, takže teraz budeme riešiť, ako to zvládne Vězeňská služba ČR. Či absolvuje operáciu alebo nie, tam fakt hrozí kolaps,“ upozornil dnes Rampula.
Vémolov advokát tasí zbrane, väzbu nepripúšťa: Táto kauza nie je o Karlosovi! Unáhlili sa
Novinky už skôr upozornili, že Vémola bol už v minulosti v Británii za drogový delikt odsúdený. „Klient je obvinený z účasti na pojednávaní, ktoré sa malo stať pred piatimi rokmi, navyše v cudzine, a za toto konanie je už príslušný páchateľ odsúdený,“ povedal v stredu ČTK Rampula. Uviedol, že nechápe, prečo je Vémola s kauzou spájaný. Dôvody podľa neho nie sú uvedené v uznesení o začatí trestného stíhania.
Bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil do elitnej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC). Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý tento rok oslávil štyridsiatiny, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.