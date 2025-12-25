MINÚTY HRÔZY v saune: Dvere sa zasekli a trojica uviazla v ROZŽERAVENEJ SAUNE! Pomoc prišla z miesta, kde ju nečakali

BRNO - Nevinný relax sa v nedeľu večer v okolí Brna nečakane zmenil na dramatické chvíle. Dve ženy a jeden muž sa vybrali oddýchnuť do sauny, no namiesto oddychu ich čakala nepríjemná pasca.
Po vstupe do vyhriatej miestnosti sa totiž pokazil mechanizmus dverí a trojica zostala uväznená vo vnútri. Keďže pri sebe nemali žiadne náradie, nedokázali sa dostať von vlastnými silami. Situácia mohla byť nebezpečná, no aspoň jednu vec mali na svojej strane – ovládanie kúrenia bolo dostupné aj zvnútra, takže sa im podarilo teplotu znížiť a vyhnúť sa zdravotným komplikáciám.
Telefón ich nakoniec zachránil
Ako informuje český portál Novinky, kľúčom k záchrane sa napokon stal moderný technický pomocník. Mobilný telefón nechali pred vstupom do sauny, no hlasným volaním sa im podarilo aktivovať hlasového asistenta. Ten následne sprostredkoval privolanie pomoci.
Polícia dorazila na miesto v priebehu niekoľkých minút a zvonku sa jej podarilo zaseknuté dvere uvoľniť. Celý incident sa skončil bez zranení a trojica si mohla vydýchnuť. Ako neskôr uviedol hovorca polície, hoci si telefón do sauny vziať nemohli, paradoxne práve ten sa stal ich záchranou.