Svetom sa šíri ZÁHADNÝ VÍRUS: Tieto príznaky sú typické! Naberá na sile a lekári netušia, ako ho liečiť

VEĽKÁ BRITÁNIA - Ak vás v posledných dňoch trápi bolesť hrdla, nadmerné zahlienenie alebo celková únava, rozhodne v tom nie ste sami. Podľa lekárov sa v populácii začína šíriť nový vírus, ktorý postupne naberá na sile a spôsobuje práve tieto nepríjemné príznaky.
Svetom sa v posledných týždňoch začína šíriť nový, na prvý pohľad záhadný vírus, ktorý u mnohých ľudí vyvoláva výraznú únavu, bolesť hrdla a celkovú slabosť. Ak ste sa v poslednom období cítili vyčerpaní, trápila vás nejasná bolesť hrdla alebo zvýšená teplota, je možné, že ste sa s týmto ochorením už stretli.
S príchodom chladnejšieho počasia je populácia náchylnejšia na ochorenia a zdravotnícke systémy v mnohých krajinách už teraz čelia silnej vlne chrípky. K nej sa postupne pridáva aj ďalší vírus, ktorý sa podľa odborníkov šíri mimoriadne rýchlo a zanecháva za sebou rastúci počet chorých.
Nárast prípadov a podceňovaný vírus
Podľa lekárov ide o adenovírus, pomerne bežný, no často podceňovaný vírus, ktorý sa vyskytuje počas celého roka, no najvýraznejší nárast prípadov zaznamenáva práve v zimných mesiacoch. Upozornil na to Eric Sachinwalla, medicínsky riaditeľ pre prevenciu a kontrolu infekcií v sieti Jefferson Health. Ako informuje portál Daily Star, adenovírus sa správa podobne ako chrípka či COVID-19, no na rozdiel od nich proti nemu v súčasnosti neexistuje špecifická liečba.
Väčšina pacientov ho musí jednoducho „vyležať“. Nebezpečný je najmä tým, že sa šíri veľmi ľahko a dokáže prežívať v prostredí dlhšie než bežné vírusy. Bežné mydlo či dezinfekčné prostriedky ho nemusia spoľahlivo zničiť, a preto sa často vyskytuje na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú školy, internáty či kasárne.
Nádcha, bolesť hrdla a horúčka
Medzi najčastejšie príznaky patria nádcha, bolesť hrdla, vysoká horúčka a dýchavičnosť. V závislosti od konkrétneho kmeňa sa môže objaviť aj zápal spojiviek, hnačky alebo bolesti brucha. Hoci u väčšiny ľudí prebieha ochorenie mierne, deti, seniori a osoby s oslabenou imunitou by mali byť obozretnejšie. Ak sa ich stav zhoršuje, odborníci odporúčajú najprv telefonicky kontaktovať lekára alebo nemocnicu, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho šírenia nákazy.
Vo väčšine prípadov by sa mal zdravotný stav začať zlepšovať do dvoch dní. Ak však príznaky pretrvávajú dlhšie než tri dni alebo sa zhoršujú, môže to signalizovať komplikovanejší priebeh ochorenia. Najlepšou „liečbou“ je pokojový režim, dostatok tekutín a pravidelné sledovanie telesnej teploty. Ak horúčka stúpne k hranici 40 °C, je potrebné bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Lekári zároveň upozorňujú, že nízka zaočkovanosť proti chrípke môže v kombinácii s adenovírusom viesť k preťaženiu zdravotníckych zariadení a k vyššiemu počtu komplikovaných prípadov.