Smutná správa z Hollywoodu. Zomrel herec (†60) zo seriálu Priatelia!

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla smutná správa. Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Pat Finn, ktorého diváci poznali najmä zo seriálov The Middle či Priatelia. Herec prehral dlhý boj s rakovinou močového mechúra.
Smrť herca potvrdil jeho zástupca magazínu People. Pat Finn zomrel v pondelok 22. decembra vo svojom dome v Los Angeles, obklopený rodinou. Podľa dostupných informácií bojoval s rakovinou niekoľko rokov - v roku 2022 sa síce dostal do remisie, no choroba sa vrátila a metastázovala.
Blízki ho opísali ako výnimočne láskavého človeka. „Pat bol tým najradostnejším človekom v každej miestnosti. Mal obrovský úsmev a ešte väčšie srdce. Bude nám všetkým nesmierne chýbať,“ uviedol jeho zástupca. Vyjadrila sa aj zronená dcéra Cassidy: „Bol si vzorom a inšpiráciou pre každého, koho si stretol. Naučil si ma láskavosti, pokore, humoru a láske k ľuďom. Nikdy som nestretla nikoho, kto by o mojom otcovi povedal niečo zlé.“
Finn sa do povedomia televíznych divákov dostal najmä vďaka sitkomu The Middle, kde v rokoch 2011 až 2018 stvárňoval postavu Billa Norwooda. Objavil sa však aj v kultových seriáloch 90. rokoch - v Seinfeld hral Joea Maya a vseriáli Priatelia sa objavil ako Dr. Roger, krátkodobý priateľ Monicy Gellerovej. Herec účinkoval aj v seriáloch Murphy Brown, The George Wendt Show a v sediatkach ďalších televíznych projektov.