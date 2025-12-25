Ako často meníte zubnú kefku? Odpoveď zubára vás možno poriadne prekvapí: TÚTO chybu robí pri čistení zubov takmer každý

LONDÝN - Zuby si čistíme každý deň, no aj napriek tomu robí väčšina ľudí rovnaké chyby. Zubári upozorňujú, že nesprávna technika čistenia aj príliš stará zubná kefka môžu nenápadne poškodzovať zuby aj ďasná a viesť k vážnym problémom v ústnej dutine.
Zubár Simón Pardiñas upozorňuje, že ústna hygiena nie je len otázkou estetiky. Zdravé zuby a ďasná majú zásadný vplyv na celkové zdravie a nesprávne návyky pri čistení môžu postupne viesť k vážnym problémom. Mnohí ľudia pritom robia dve základné chyby, tlačia na kefku príliš silno a používajú ju oveľa dlhšie, než by mali.
Podľa Pardiñasa je rýchlo rozstrapkaná kefka jasným signálom, že pri čistení vyvíjame príliš veľký tlak. Takéto agresívne čistenie môže poškodzovať zubnú sklovinu a spôsobiť ústup ďasien, čo vedie k citlivosti zubov a vyššiemu riziku kazov. Jemná technika je preto oveľa účinnejšia než snaha „drhnúť“ zuby silou, píše na svojom webe The Mirror.
Ako často meniť zubnú kefku?
Zubnú kefku by si mal každý meniť približne každé tri mesiace, ideálne pri zmene ročného obdobia. Ak však človek prekoná vírusové alebo bakteriálne ochorenie, výmena by mala prísť okamžite. Počas choroby sa totiž na kefke môžu hromadiť milióny škodlivých baktérií, ktoré sa pri ďalšom čistení dostávajú späť do ústnej dutiny. Opotrebované, sploštené alebo rozstrapkané štetiny sú vždy dôvodom na jej výmenu.
Na dôležitosť správneho čistenia upozorňuje aj doktor Praveen Sharma zo stomatologickej fakulty Univerzity v Birminghame. Podľa neho sa až polovica dospelých počas života stretne s ochorením ďasien. Krvácanie alebo opuch ďasien pritom nie sú „normálne“, ale jasný signál, že je potrebné zlepšiť techniku čistenia.
Kvalita čistenia je dôležitejšia než frekvencia
Sharma zároveň zdôrazňuje, že kvalita čistenia je dôležitejšia než jeho frekvencia. Ideálne je čistiť si zuby dôkladne dvakrát denne, no ak to nie je možné, lepšie je jedno poriadne čistenie než viacero rýchlych a povrchných pokusov.
Zubári upozorňujú aj na ďalší detail, ktorý mnohí považujú za neškodný – ochranný kryt na zubnú kefku. Hoci má slúžiť ako ochrana pred baktériami, v skutočnosti môže spôsobiť pravý opak. Podľa zubárky Janiry Sánchez uzavretý kryt zachytáva vlhkosť, čím vytvára ideálne prostredie pre množenie baktérií a plesní. Namiesto ochrany tak kefka môže predstavovať hygienické riziko. Správna technika, jemný tlak, pravidelná výmena kefky a vyhýbanie sa zbytočným chybám dokážu výrazne znížiť riziko zubných a ďasnových problémov. Aj malé úpravy v každodennej rutine môžu mať veľký vplyv na zdravie ústnej dutiny.