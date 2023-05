Slávny herec priznal problémy s chľastom: Zachránilo ho narodenie dcérky!

Simona Pegga poznajú fanúšikovia ako herca, komika a scenáristu. Počas svojej kariéry sa objavil vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad Jednotka príliš rýchleho nasadenia či filmová séria Mission: Impossible, v ktorej sa pravidelne objavuje.

Galéria fotiek (3) Simon Pegg (vľavo) vo filme Mission: Impossible - Fallout

Zdroj: Paramount Pictures

V najnovšom rozhovore pre podcast BBC's Desert Island Discs však priznal, že keď pracoval na spomínanej sérii, tak si prechádzal poriadne náročným obdobím. Počas natáčania tretieho filmu v roku 2006 totiž bojoval s alkoholizmom.

„V tom období som mal depresie a stal sa zo mňa alkoholik. Moje mentálne problémy začali už keď som bol teenager. V roku 2006 som to však začal riešiť alkoholom, ktorým som tlmil moju bolesť. Všetko sa však zmenilo po narodení mojej dcéry Matildy v roku 2009. Vtedy som si môj problém priznal a akceptoval som, že musím ísť na liečenie," povedal herec.

Okrem toho tiež dodal, že sa mu jeho problémy darilo úspešne tajiť. „Keď bojujete s niečím takýmto, tak sa stanete veľmi rafinovný. Naučíte sa, ako to robiť tak, aby na to nikto neprišiel. Tá choroba spraví všetko pre to, aby sa ju nedalo zastaviť. Nakoniec sa to ale dostalo do momentu, kedy sa to už nedalo skrývať a vtedy som bol schopný tento pád zastaviť," doplnil Pegg.