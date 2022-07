PIKANTNÁ oslava 31. narodenín: Dcéra Brucea Willisa a Demi Moore ÚPLNE NAHÁ!

Dcéram Demi Moore a Brucea Willisa nie je cudzia výstrednosť a v minulosti svojim rodičom narobili poriadne starosti. Rokmi však dospeli a síce nevyrábajú jeden škandál za druhým, no čas od času rady pripomenú svoju niekdajšiu rebéliu. Najnovšie na seba upozornila prostredná Scout, ktorá pred dvomi dňami oslávila svoje 31. narodeniny.

A urobila to naozaj pikantným spôsobom. Svojim sledovateľom na sociálnej sieti Instagram sa totiž otrčila úplne nahá. „Toto bude najlepší rok môjho života,“ napísala k fotke, na ktorej je vo vírivke bez akéhokoľvek oblečenia. Nie je však vidno nič, čo by verejnosť vidieť nemohla - na zábere je totiž otočená chrbtom a vidno len kúsok jej opáleného zadku. Faktom však je, že v tomto prípade nehrala úlohu Scoutina hanblivosť.

Jej úplne nahé prsia svet už dobre pozná - hudobníčka bola totiž veľkou fanúšičkou kampane Free the nipple, ktorá bojuje proti cenzúre ženských bradaviek. No tmavovláska si zjavne dobre uvedomovala, že pohľad na prednú časť jej nahého tela by spôsobila nielen veľký rozruch medzi jej sledovateľmi, ale aj zablokovanie jej profilu na Instagrame.