Známa speváčka zase ROZKYSLA: Do svadby potrebuje schudnúť 20 kíl!

Kerry Katona patrí medzi známe tváre britského šoubiznisu. Slávu získala na prelome tisícročí vďaka účinkovaniu v skupine Atomic Kitten. Okrem toho sa objavila aj v niekoľkých reality šou a v roku 2014 sa stala dokonca víťazkou I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!

V posledných rokoch však zvádza náročný boj s váhou. Na začiatku minulého roka to vyzeralo, že s kilami navyše definitívne zatočila. Fotkami svojho tela sa pravidelne chválila aj na sociálnych sieťach.

Realita je však momentálne iná. Katona podľa vlastných slov pribrala takmer 16 kilogramov. Speváčke ale na jej postave teraz záleží viac ako kedykoľvek predtým. Počas tohto roka má totiž naplánovanú svadbu so snúbencom Ryanom Mahoneym.

Podľa informácii Daily Mail tak počas tvorení novoročných predsavzatí myslela len na jedno. „Momentálne sa chcem dostať do mojej najlepšej formy. V roku 2023 sa chcem stať mojou najlepšou verziou. Viem, že keď budem mať určitú rutinu, tak to dokážem. Chcela by som schudnúť približne 19 kilogramov. Nepáči sa mi, ako momentálne vyzerám a odmietam takto predstúpiť pred oltár. Musím sa dostať do formy skôr, než bude svadba. Chcem sa počas svadby cítiť dobre," povedala Katona. Čo myslite podarí sa jej to?!