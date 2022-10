Najhoršie chvíle známej speváčky: Nechutné vyhrážky manžela... Malú dcéru chcel zabiť!

Kerry si prešla so svojím exmanželom, ktorý v roku 2019 zomrel na následky predávkovania, peklom. Počas toho, ako čakala ich dcéru Dylan-Jorge (8) ju niekoľkokrát zbil, škrtil ju a fyzicky ju týral.

V roku 2017 sa dvojica rozviedla, avšak strach speváčky pokračoval aj naďalej. Kvôli drogovej závislosti jej exmanžela odmietala, aby sa stretával s ich dcérou. To sa mu samozrejme nepáčilo, čo mohlo vyústiť v obrovskú tragédiu.

Kerry v rozhovore pre magazín OK! povedala: „Bol ku mne hrozne násilný. Keby som s ním zostala, dnes by som už bola mŕtva. Vyhrážal sa, že znásilní moju mamu a pred mojim očami ju rozseká na kúsky. Nevedela som, čo urobí ako ďalšie. Bála som sa, že ublíži jej alebo samotnej Dylan-Jorge."

To, že jej obavy boli opodstatnené, sa potvrdilo po jeho smrti v roku 2019. Navštívil ju jeden z priateľov jeho bývalého manžela. Ten jej povedal, že to, že mu nedovolila stretávať sa s ich dcérou bolo najlepšie rozhodnutie, aké mohla urobiť. „Vyzerá to tak, že jej chcel pichnúť dávku heroínu a následne chcel zabiť aj seba," prezradila speváčka.