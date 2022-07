Detská PORNOGRAFIA a sexuálne NÁSILIE: Herec dostal 12 ROKOV BASY natvrdo!

Galéria fotiek (1) Jerry Harris

CHICAGO - Z hviezdy Netflixu to dotiahol do väzenia! Reč je o mladíkovi menom Jerry Harris (22), ktorý sa objavil v dokumentárnej sérii Cheer. Ten bol odsúdený na 12 rokov väzenia za to, že bol uznaný vinným v prípade sexuálneho násilia. Počas súdneho procesu sa tiež priznal, že v jeho telefóne sa nachádza materiál, ktorý zachytáva zneužívanie detí!