Bohatá dedička mala niekoľkokrát za deň sexovať s tínedžerom (14): Hnus, potom ho chcela umlčať

SYDNEY - Súd zmiernil podmienky kaucie uvalené na 45-ročnú Austrálčanku zo Sydney, ktorá je obvinená z toho, že mala sex so 14-ročným chlapcom. Savannah Daisleyová sa ho údajne následne pokúsila umlčať. Momentálne je na slobode, no za prísnych podmienok.

Daislyeová je dcérou chovateľa koní šampiónov Rossa Daisleyho a prevádzkuje svoj vlastný detoxikačný biznis podporovaný celebritami s názvom Smart Cleanse. V júni ju obvinili zo štyroch prípadov sexuálneho styku s tínedžerom. Po tom, ako jej zamietli žiadosť o kauciu, bola väznená v ženskom nápravnom stredisku Silverwater.

Minulý týždeň došlo k obratu, keď bola predsa len prepustená na kauciu, pričom jednou z podmienok bolo, že nemôže byť v žiadnom kontakte so svojím bývalým partnerom Jamesom Wallisom ani so žiadnym zo svedkov obžaloby. Podnikateľku bolo na verejnosti vidieť len zriedka, odkedy bola obvinená a vymazaná jej aj jej stránka na Instagrame, na ktorej predtým influencerka poskytovala zdravotné rady.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Polícia tvrdí, že 20. mája 2021 mala so 14-ročným tínedžerom sex štyrikrát počas 24 hodín. Súdu bolo povedané, že Savannah bola v čase údajného trestného činu vysoko intoxikovaná a často stratila vedomie, píše news.com.au. Prokurátorka Kerry-Ann McKinnonová uviedla, že predloží nahrávky telefonických rozhovorov, v ktorých sa Daisleyová priznáva k niektorým trestným činom. "Z telefonátu určite možno vyvodiť závery, čo sa týka priznaní, hoci to nemusia byť priame priznania," povedala na pojednávaní.

Daisleyová sa tiež snažila presvedčiť chlapca, aby o incidente mlčal, aby ju ochránil. "Potom pokračovala v snahe presunúť vinu na chlapca. Naznačuje, že to bolo obojstranné, čaká uistenie od dieťaťa. Ona akceptuje, aké to môže mať následky," doplnila McKinnonová. Obvinená musela zaplatiť kauciu vo výške 100 000 austrálskych dolárov a pod podmienkou, že bude bývať so svojimi rodičmi v Southern Highlands.

Advokátka tvrdí, že podnikanie jeho klientky utrpelo, kým bola vo väzení a ak by tam mala zostať, jej firma by prišla o milióny dolárov a mohla by skrachovať. "Ona je jediná, ktorá môže pracovať na svojich nových produktoch a rebranding dolárov. Celé jej živobytie a úspory by boli stratené, ak Smart Cleanse nebude pokračovať v obchodovaní," vyhlásila Gabrielle Bashirová.