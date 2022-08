Slávneho speváka ako 6-ročného SEXUÁLNE ZNEUŽILI: Jeho matka o tom nemala ani tušenia... Takto sa to dozvedela!

LONDÝN - Ako dieťa si prešiel peklom! Spevák britskej rockovej kapely Mumford & Sons - Marcus Mumford (35) sa v nedávnom rozhovore zveril so svojím najhorším životným zážitkom. Priznal, že ako 6-ročný bol sexuálne zneužitý. Pred svetom to skrýval dlhých 30 rokov!

Marcus Mumford je frontmanom jednej z najslávnejších rockových kapiel súčasnosti Mumford & Sons. V rozhovore pre magazín GQ, ktorý bol zverejnený včera, prezradil šokujúce informácie zo svojho detstva.

Spevák v ňom opisuje, ako v roku 2018 musel vyhľadať odbornú pomoc po tom, čo mal vážne problémy s mentálnym zdravím. „Bol som úplne na dne. Mal som obrovské šťastie na blízkych ľudí v mojom okolí. To oni mi nastavili zrkadlo a povedali mi, že so mnou nie je všetko v poriadku a je len na mne, aby som to vyriešil," povedal spevák.

Jeho problémy s psychikou spôsobili traumy z detstva. „Ako dieťa som bol sexuálne zneužitý. Popri hraní sa stále viac a viac dozvedám, že si rovnakým peklom prešlo veľmi veľa ľudí. Ja som to tajil 30 rokov. Bol to začiatok série veľmi zvláštnych a nezdravých sexuálnych skúseností, ktoré sa mi udiali vo veľmi mladom veku. Veľa ľudí, ktorí zažijú niečo podobné, sa v dospelosti sami stanú sexuálnymi násilníkmi. Mne sa to našťastie nestalo," dodal Marcus.

Včera zdieľal na svojom Twitteri link k spomínanému rozhovoru. Po prečítaní ho jeho fanúšikovia podporili viacerými komentármi. „Veľmi silné interview. Vďaka, že si sa takto otvoril a zdieľal si to s ostatnými. Veľa ľudí si z tohto niečo zoberie," napísal jeden z nich. „Muselo to chcieť veľkú odvahu podeliť sa s tvojím príbehom. Týmto pomôžeš oveľa viac ľuďom, než si dokážeš predstaviť," uzavrel ďalší.

Zarážajúce je, že o tomto nepovedal ani vlastnej matke. Tá sa to dozvedela až z textu piesne s názvom Cannibal, v ktorej sa spieva: „Stále ťa cítim a nenávidím to," alebo „toto nebola voľba malého chlapca a ty to vieš." Keď si ju vypočula, prišla za Marcusom a spýtala sa ho, o čom pieseň je. Vtedy sa dozvedela tajomstvo, ktoré jej syna ťažilo takmer celý život.