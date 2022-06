Bolestná SPOVEĎ promi dcéry: Ako tínedžerku ju ZNÁSILNILI... Priznala aj POTRAT!

Za veľkou mlákou je momentálne najviac diskutovanou témou rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zrušení ústavného práva na interrupciu. V krajine sa konajú viaceré protesty a k téjto téme sa otvorene vyjadrujú aj mnohé známe osobnosti.

Odvahu podeliť sa so svetom o svoj príbeh pri tej príležitosti nabrala aj Ireland Baldwin. Príležitostná modelka so známym priezviskom odkryla desivú skúsenosť, o ktorej nevedeli ani jej najbližší.

Galéria fotiek (5) Ireland Baldwin odkryla bolestné tajomstvá.

Zdroj: TikTok

Ireland priznala, že ju ako tínedžerku znásilnili. „Celé roky som to nikomu nepovedala. Jediný, kto o tom vedel, bola zdravotná sestra, ktorá sa o mňa krátko po tom postarala. Nepovedala som to ani frajerovi, dokonca ani rodičom. Nikomu,” začala svoje rozprávanie blondínka.

Traumatická skúsenosť sa výrazne podpísala na jej psychike. „Veľa som pila, viac žúrovala, liečila som sa sama. Bola som v násilných a toxických vzťahoch i priateľstvách. Robila som všetko preto, len aby som sa viac rozptýlila,” dodala Ireland.

Pri pohľade na to, čo sa v jej krajine momentálne deje, sa zamýšľa nad tým, ako by vyzeral jej život, keby po znásilnení otehotnela. Zároveň si zaspomínala na moment, keď sa sama dobrovoľne rozhodla podstúpiť prerušenie tehotenstva. „Mala som vtedy priateľa a otehotnela som. Povedala by som, že sme spolu boli nešťastní. Dal mi jasne najavo, že nikdy nechcel manželstvo ani deti. Sotva chcel byť v nejakom vzťahu. Rozhodla som sa ísť na potrat, pretože som presne vedela, aké to je byť dieťaťom vo vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa vzájomne nenávidia,” šokovala otvorenosťou prominentná dcéra.

„Voľba vychovávať dieťa bez finančnej istoty, podpory milujúceho partnera, to nie je nič pre mňa. Vybrala som si seba. A tak by som to urobila znova. Je to tvoj život a tvoja voľba,” uzavrela Baldwin, ktorá týmto samozrejme vyvolala búrlivú diskusiu.

Ireland Baldwin je momentálne šťastná a zamilovaná.