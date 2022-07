PIKANTNÝ ODKAZ slávnej herečky: Zakážte viagru! Je to Božia vôľa, AK VÁM NESTOJÍ...

LOS ANGELES - V Spojených štátoch momentálne najviac rezonuje rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý ženám zrušil ústavné právo na interrupciu. Proti sa už vyjadrili viaceré známe osobnosti. Najvtipnejšie sa to však podarilo slávnej herečke a speváčke Bette Midler (76). Ak ženám zakážu potraty, mužom by mali viagru!

Americká hviezda Bette Midler zverejnila na Twitteri ironické vyjadrenie, ktorým sa obrátila predovšetkým na mužov, podporujúcich zákaz interrupcií. „Nastal čas zakázať viagru. Lebo ak je tehotenstvo ´božou vôľou´, tak je ním aj váš ochabnutý vták,“ napísala.

Midlerovej za jej postoj tlieska množstvo fanúšikov. „Sama by som to lepšie nenapísala," alebo „Už desať minút sa na tom rehocem,“ znejú pobavené komentáre. Mnohí zasa upozorňujú, že na otehotnenie treba dvoch a zodpovednosť by mali niesť obe strany: „Ak je tak dôležité a správne ovládať ženské telo, začnime ovládať aj tie mužské. Povinná vazektómia!“

Bette Midler sa narodila 1. decembra 1945 v Honolulu na Havaji. Počas už takmer päť dekád trvajúcej speváckej kariéry vydala štrnásť dlhohrajúcich štúdiových albumov a preslávila sa okrem iného skladbami ako Do You Want to Dance?, Boogie Woogie Bugle Boy, The Rose, Wind Beneath My Wings či From a Distance. Predstavila sa aj v desiatkach filmov, pričom zažiarila najmä v snímkach The Rose (1979) a For the Boys (1991). Za obe získala Zlatý glóbus za hlavnú ženskú úlohu v kategórii komédia a muzikál a za obe bola nominovaná na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej role.