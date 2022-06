Brad Pitt vyzerá na nových FOTO PRÍŠERNE: Prehovoril o chľaste a konci kariéry!

Známy herec prehovoril o svojich ťažkých časoch pre magazín GQ. V rozhovore otvoril viacero tém z minulosti. Jednou z nich bolo aj to, prečo sa po rozvode s Angelinou Jolie rohodol skoncovať s alkoholom.

Ako slávny fešák tiež prezradil, počas 18 mesiacov navštevoval stretnutia skupiny anonymných alkoholikov. „Bol som vo veľmi príjemnej, mužskej skupine, ktorá bola veľmi selektívna a súkromná, takže som sa cítil bezpečne. Videl som, ako druhí ľudia rozprávajú o svojich problémoch a bolo to strašné," povedal herec na margo toho.

Alkohol však nebol jediným zlozvykom, ktorého sa Brad zbavil. Ako prezradil, počas pandémie sa mu podarilo skoncovať aj s cigaretami.

V spomínanom vydaní magazínu je aj set zaujímavých fotografií. Avšak Brad na nich príliš neohúril. Na Instagrame mu to dalo pocítiť hneď niekoľko komentujúcich. „Zverejnili ste mŕtve telo? Vyzerá ako mŕtvola s otvorenými očami," napísal jeden z nich. Ďalší sa k nemu pridali. „Toto je hrozná fotka." „Brad Pitt vyzerá posledných 30 rokov na 25. Tu vyzerá ako mŕtvola," doplnil ďalší.

Boj so závislosťami však nie je to jediné, čo z rozhovoru s Pittom stojí za zmienku. Obľúbený herec totiž naznačil, že sa pomaličky chystá do hereckého dôchodku. „Moja herecká kariéra sa blíži ku koncu. Som veľmi zvedavý, ako bude táto etapa vyzerať," povedal umelec. Najbližšie sa predstaví v snímkach Bullet Train a Babylon. Pitt sa venuje aj produckii. Jeho spoločnosť Plan B stojí za pripravovaným filmom Blonde, ktorý bude mapovať život Marilyn Monroe, ktorú si zahrá Ana de Armas.

Ak by herec naozaj v blízkej dobe skončil s hraním, svet filmu by prišiel o jednu z najznámejších tvárí. Scenárista Quentin Tarantino na jeho adresu povedal: „Náš priemysel by prišiel o jednu z posledncýh hviezd veľkofilmov. Je to skrátka iný druh človeka. Uvedomil som si to, keď sme spolu točili Nehanebných bastardov. Keď sme nakrúcali scény s Bradom, tak som ani nemal pocit, že stojím za kamerou. Bolo to, akoby som pozeral film. Už len jeho prítomnosť vytvrorila niečo výnimčné,"

Herec s ním spolupracoval aj na filme Vtedy v Hollywoode. Pitt si zahral aj v ďalších úspešných filmoch, ako napríklad Železné srdce, Pán a pani Smithovci alebo Sedem. S Angelinou Jolie má 6 detí, 3 z nich si dvojica adoptovala.