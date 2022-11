Ďalšia VOJNA v šoubiznise: Slávny režisér sa oprel do Marvelu... Mladý herec vracia úder!

Quentin Tarantino, ktorý má na svojom konte filmy ako Pulp Fiction, Vtedy v Hollywoode, Divoký Django či Kill Bill, sa zaradil medzi ľudí pracujúcich vo filmovom priemysle, ktorým zjavne vadí dominancia filmového štúdia Marvel. Tá sa v posledných rokoch prejavila hlavne v návštevností v kinách.

Hviezdny režisér povedal, že skutočnými hviezdami tejto spoločnosti sú postavy a hrdinovia a nie samotní umelci. „Momentálne môžeme vidieť marvelizáciu Hollywoodu. Ťahajú ju hlavne postavy, ako sú Kapitán Amerika, Thor či Spider-Man. Oni sú tie hlavné hviezdy, nie herci, ktorí ich hrajú," povedal režisér v podcaste 2 Bears 1 Cave.

„Tieto filmy možno nie sú pre mňa, keďže čoskoro oslávim 60-tku. Keby vychádzali v období, keď som mal 20 rokov, určite by som ich miloval. Momentálne to vyzerá tak, že Marvelovky sú to jediné, čo sa vo svete filmu tvorí a čo budí záujem. Mám pocit, akoby boli jedinou reprezentáciou tohto obdobia a pre ostatné filmy nie je priestor. To je môj problém," dodal Tarantino.