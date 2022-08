Unikli detaily HÁDKY Angeliny a Brada: Rupli mu nervy, schmatol jej hlavu a... PREBOHA!

Angelina Jolie a Brad Pitt boli v minulosti považovaní za jeden z najkrajších párov Hollywoodu. Majú spolu 6 detí - 21-ročného Maddoxa, 18-ročného Paxa, 17-ročnú Zaharu, 16-ročnú Shiloh a 14-ročné dvojčatá Vivienne a Knoxa. O to väčším šokom bolo, keď dvojica v roku 2016, len po dvoch rokoch manželstva, ohlásila rozchod.

Odvtedy sa na verejnosť dostalo viacero šokujúcich informácií z ich súkromia. Najnovšie aj detaily drsnej hádky, ktorá prebehla na palube ich súkromného tryskáča, len 6 dní pred podaním žiadosti o rozvod. Rodinka práve letela z francúzskeho Nice do USA. Herečka tvrdí, že si jej manžel vypil a potom sa správal doslova ako šialenec.

Na toalete ju mal napríklad schmatnúť za hlavu a triasť s ňou. Štyrikrát vraj udrel päsťou do stropu lietadla a hulákal, že Angelina zničila ich rodinu. Celá situácia sa vyhrotila v momente, keď sa do ich hádky zaplietlo jedno z ich detí. To sa chcelo uistiť, že je mama v poriadku, no Brad sa potom pustil aj do neho. A došlo aj k fyzickému napadnutiu.

„Pitt sa potom údajne rozbehol smerok k dieťaťu, ale Jolie ho zadržala, pričom utrpela zranenia chrbta a lakťa,“ informuje portál pagesix.com. Ďalej Angelina prezradila, že ju mal Pitt poliať pivom, keď sa snažila zaspať a na konci letu, keď mu oznámila, že s deťmi odchádzajú do hotela, vraj rodine celých 20 minút bránil vystúpiť z lietadla.

O 6 dní na to Angelina podala žiadosť o rozvod a celú svoju nepríjemnú skúsenosť z lietadla nahlásila. No Brad všetko poprel a aj FBI ho od obvinenia očistila - neexistoval vraj žiaden dokaz, ktorý by podporil herečkine tvrdenia. Ako ale najnovšie vyšlo najavo, 9. augusta to anonymne napadla a sťažovala sa na nedostatok transparentnosti vo vyšetrovaní.