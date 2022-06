VYKOPALI VOJNOVÚ SEKERU! Brad Pitt ženie Angelinu Jolie pred súd

Brad Pitt a Angelina Jolie tvorili jeden z najznámejších párov sveta. Všetko sa však skončilo v roku 2016, kedy dvojica ohlásila koniec. Súdne ťahanice týkajúce sa starostlivosti o ich 6 detí sa viedli ešte dlho po tom, ako ich vzťah oficiálne skončil.

Dnes to vyzerá tak, že exmanželia opäť vykopali vojnovú sekeru. Pitt totiž žaluje Jolie za to, že predala svoj podiel v ich vinárstve ruskej spoločnosti, ktorú vlastní kontroverzný pracháč Yuri Shefler. Tento podnikateľ je veľkou rybou v alkoholovom priemysle a podľa hercových právnikov chce postupne celé vinárstvo prebrať. Tí tvrdia aj to, že Rus je známy svojími bezcitnými obchodnými praktikami, čo do veľkej miery ohrozuje povesť vinárstva, ktorú herec dlhodobo budoval.

Právni zástupcovia ďalej tvrdia, že Jolie predala svoj podiel bez toho, aby o tom Pitt vedel. Dvojica sa mala počas rozvodu dohodnúť, že bez súhlasu toho druhého svoj podiel vo vinárstve nepredajú. Ďalší problém vidia právnici v tom, že predaj porušuje dohodu o rozdelení majetku, ktorú uzavreli po rozvode.

Podľa hercových právnikov Jolie nijakým spôsobom neprispela k úspechom vinárstva, ktoré sa momentálne radí k svetovo uznávaným výrobcom rúžového vína. Pitt preto požaduje od svojej exmanželky náhradu škody, ktorá sa má preukázať pred súdom.