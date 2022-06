Zdesení diváci rannej šou: Keď TO zbadali v telke... Preboha!

K nešťastiu došlo, keď hviezdu tanečnej šou Strictly Come Dancing a moderátorku It Takes Two Janette Manraru vykrúcal po štúdiu jej tanečný kolega Aljaz Skorjanec. Diváci Morning Live zostali priam zdesení, keď Janette kopla psa do hlavy. Stalo sa tak, keď dvojica predvádzala tanečné kroky, a nešťastnou náhodou zachytila tvár zvedavej labradorky Dolly. Tá k nim počas tanca nebezpečne vykročila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: BBC

Fanúšikovia programu sa okamžite vyjadrili na Twitteri, kde prejavili svoje obavy. „Dúfam, že ten pes je v poriadku! Práve ho udrela do tváre tanečníka,“ znie jeden z komentárov. Iný napísal: „Ach, chudák pes! Práve dostal topánkou do hlavy.“ Istá diváčka prosila štáb o ďalšie informácie. „Prosím, povedzte mi, že je ten psík v poriadku?“ zisťovala.

Mnohí diváci nasmerovali svoje obavy na moderátora Gethina Jonesa. Práve on je totiž majiteľom zvedavej Dolly. Svojho domáceho miláčika si priviedol do štúdia. Aby upokojil všetkých fanúšikov, na svojom Twitteri uverejnil správu o tom, že Dolly je v poriadku. „Ďakujeme všetkým za správy. Dolly je v poriadku a pripravená pobehovať po záhrade,“ napísal moderátor. Jeho oznam si potom prezdieľala na svojom instagramovom účte aj Janette, ktorá bola samozrejme zo vzniknutej situácie nešťastná.