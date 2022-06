DOPROVOKOVALA! Kontroverzná Fabušová niekomu poriadne leží v žalúdku: Tu SKONČILA!

Alkoholové excesy pokračovali aj naďalej. Miroslava sa začiatkom tohto roka objavila v relácii Bez servítky, kde si reputáciu nenapravila. Práve naopak. Počas vysielania mali diváci dojem, že Fabušová si nejaký ten pohárik stále rada dopraj. Nepôsobila na nich totiž práve triezvo, o čom svedčili doslova hromady komentárov na sociálnych sieťach.

O niečo neskôr si už beztak podlomené renomé aktuálne absolútne zakopala pod čiernu zem, keď ju podguráženú vypoklonkovali z priameho prenosu Let's dance. Tam podľa očitých svedkov tiež nebola práve triezva, laškovne pózovala fotografom, no a poslednou kvapkou bolo, keď pred kamerou skočila do rozhovoru Tomášovi Bezdedovi a Richardovi Lintnerovi. Následne ju z Incheby vyviedol člen SBS.

O niekoľko menších škandálov sa Fabušová postarala aj počas iných podujatí. No a zdá sa, že niekomu už naozaj leží v žalúdku a stopku nedostala len na spoločenských akciách. Aktuálne totiž prišla o svoj profil na Instagrame, kde často a rada provokovala pikantnými zábermi. A to len pár dní potom, čo sa to isté stalo jej kamarátovi - spevákovi Davidovi Key, ktorý pred pár dňami hlásil, že mu niekto ukradol profil s desiatkami tisíc fanúšikov.

To, aby sa profil dostal späť do jeho rúk, teraz aktívne rieši, no a prostredníctvom svojho dočasného účtu dal vedieť, že rovnaký problém teraz postretol aj Fabušovú. A naozaj. Aktuálne by ste ju už na Instagrame nenašli a mladý spevák hovorí, že podľa neho nejde o žiadnu náhodu. Vyzerá to tak, že Miroslava začala niekomu už poriadne vadiť. Nuž, možno je najvyšší čas sa nad sebou zamyslieť...