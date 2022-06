Dievčatá Heribanové si na akcii uleteli: FOTO jedna spadla z hojdačky, druhá vzala koláč a… Tak toto je moc!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sa na nábreží Dunaja konala mimoriadne príjemná udalosť. Tú zorganizoval znám výrobca kávy a kávovarov, no a pozvanie prísť sa zabaviť prijalo mnoho známych tvári zo slovenského šoubiznisu...

V krásnom prostredí bratislavského podniku pri rieke sme stretli herca Vladimíra Kobielskeho, moderátora Bruna, modelky Magdalénu Šebestovú, Karolínu Chomistekovú či Veroniku Vágnerovú. Pozvanie stráviť príjemné chvíle na slniečku však prijala aj herečka Táňa Pauhofová, ktorá pod voľnými šatami skrývala tehotenské bruško.

Galéria fotiek (27) Zdroj: Ján Zemiar

Prítomných trochu prekvapil herec Viktor Horjan. Ten medzi ostatnými pozvanými doslova svietil. A to vďaka extrémne opálenej farbe svojej pokožky, pričom vyzeral, akoby strávil na dovolenke minimálne dva mesiace. O zábavu sa postarali aj sestry Heribanové, ktorým takpovediac išla karta.

Barbara si chvíľku so svojou dcérkou spokojne poležiavala v húpacej sieti, kde nám aj spoločne zapózovali, no čo čert nechcel, malá slečna sa z nej o chvíľu neskôr doslova vykotila, no na napokon sa na celej situácii obe dobre zabávali.

Za dievčatami nezaostávala ani Tamara, ktorá prítomných taktiež celkom dobe pobavila. Na akcii totiž zbadala koláčik, vybrala obedár a potom... No veď, pozrite si fotografie!

