Rodinné prípady ako vyšité: Výmena partnerov v slávnej famílii? Tak to by bol GÓL!

LOS ANGELES - Ostane to v rodine?! Klan Kardashianiek sa stále teší obrovskej popularite. A kto by si povedal, že slávne sestry už nemajú čím prekvapiť, tak je na omyle. Najnovšie sa vo veľkom hovorí o Khloé a bývalom partnerovi jej sestry.

Fanúšikovia slávneho klanu Kardashianiek jasajú. V jednej z posledných častí realityshow The Kardashians sa objavili zábery, ako Scott flirtuje so sestrou svojej bývalej partnerky. „Toto je pekný spôsob, ako sa zobudiť. A to nehovorím o výhľade, bejby...“ zavtipkoval známy záletník, keď ležal vedľa Khloé. Dokonca ju uistil slovami „hovorím o mne a o tebe“ a pohladil ju po ruke.

Zaujímavé je, že spočiatku sa dvojica vôbec nemala v láske. Keď Disick začal chodiť s Kourtney Kardashian, diváci Keeping Up With the Kardashians videli Khloé, ako vyjadrila svoje obavy, že Scott pre jej sestru nie je tým správnym partnerom.

Galéria fotiek (7) Khloé Kardashian a Scott Disick

Zdroj: Instagram

Dohady o novom páriku v populárnej rodine podporujú aj ich fanúšikovia. Z tej predstavy sú priam nadšení. „Som presvedčený, že Khloé a Scott boli v minulom živote spriaznené duše a nikto nemôže tvrdiť opak," vyjadril sa jeden z nich. „Úprimne, vždy som si o nich myslela, že by boli skvelý pár,” pridala sa istá fanúšička.

A hoci všetci si myslia, že Scott si vie vzťah s Khloé predstaviť, ona to asi nevníma rovnako. Na adresu potencionálneho frajera sa totiž vyjadrila, že je pre ňu ako brat a najlepší priateľ. Auu...

Galéria fotiek (7) Khloé Kardashian a Scott Disick

Zdroj: Instagram