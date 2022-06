FOTO Depp oslávil svoj TRIUMF v krčme: Masívna PODPORA celebrít... Moderátorka odhalila, čo robil večer predtým!

Keď na súde zaznel verdikt, ktorý znamenal víťazstvo Johnnyho Deppa, jeho fanúšikovia pred budovou skandovali hercovo meno. Internet priam vybuchol a bol plný nadšených reakcií z radov jeho priaznivcov.

VIDEO: Na verdikt v prípade súdneho sporu Johnny Depp vs. Amber Heard čakali fanúšikovia po celom svete.

Predstaviteľ legendárneho piráta Jacka Sparrow sa tohto výnimočného momentu nemohol osobne zúčastniť. Kvôli vopred dohodnutým pracovným povinnostiam sa totiž nacháda v Spojenom kráľovstve.

Po vyhlásení verdiktu sa v spoločnosti priateľov vybral do krčmy, kde sa ochotne odfotil aj s niekoľkými fanúšikmi.

Obrovskú podporu dostal Johnny aj od mnohých celebritných priateľov. Pod príspevkom, kde sa k celej záležitosti a verdiktu súdu vyjadril, sa hromadili ich nadšené reakcie. Radosť neskrývali napríklad modelky Naomi Campbell a Bella Hadid, komička morgana Robinson, hudobník Ryan Adams, či herci Ashley Benson, Emma Roberts, Zoe Saldana, Jennifer Aniston, Jason Momoa, Riley Keough a mnohí iní.

Z radov celebrít vyjadrili podporu Amber Heard len pár z nich. Spomenúť možno herečku Lindsay Lohan a komičku Amy Schumer.

Stanovisko plné pekných slov poskytla k celej záležitosti moderátorka a manželka legendaŕneho Ozzyho Osbourna - Sharon. „Wau! Prekvapilo ma to. Myslím to tak, že som chcela, aby Johnny vyhral, ale nečala som to,” uviedla v šou Piersa Morgana.

O Deppovi zároveň hovorila ako o jemnej duši a označila ho za dobrého človeka. Pridala aj opis toho, čo sa dialo večer predtým, než zaznel verdikt. „Vo svojej šatni strávil asi 45 minút na kolenách a rozprával sa s dievčaťom, ktoré mu tam čítalo svoj denník. Nepoznám veľa ľudí, ktorí by toto urobili. Neboli tam žiadne kamery naokolo ani filmové štáby. Spravil to preto, lebo on je jemná duša,” povedala Sharon. „Predpokladám, že niekedy možno stratil kontrolu, ale ako človek je to dobrák,” dodala.

Osbourne tiež uviedla, že to vnimala tak, že vzťah tejto dvojice bol veľmi toxický. „Obaja boli podľa mňa násilní a veľmi si vzájomne ubližovali,” uzavrela.

Galéria fotiek (8) Sharon Osbourne

Zdroj: SITA