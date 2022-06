Známa SLOVENKA sa pozná s Johnym Deppom: Priznal jej svoju TEMNÚ minulosť… TOTO povedal o kauze s Amber!

Soňa dostala vďaka svojej modelingovej kariére príležitosť, ako takmer nikto z našich krajanov. Mala tú česť, že sa s Johnym osobne spoznala. A to v roku 2016 - teda krátko potom, čo konflikt medzi Johnym a Amber započal. Stalo sa tak na galavečeri v Španielsku. „Bola to udalosť pre kráľovské rodiny z Arabských emirátov. Bola som tam ako jedna z modeliek a on im robil šou v úlohe Jacka Sparrowa - scénky v kostýmoch z filmu," vysvetlila pre Topky.sk Soňa s tým, že v tom čase spoločne pracovali.

„Ešte vtedy bola spoločnosť postavená skôr na stranu Amber, keď voči nemu vzniesla obvinenia, no a mali ho za násilníka. Začali sa mu rušiť kontrakty, pracovné príležitosti. V tom období bol veľmi nešťastný a bolo to z neho cítiť. No aj napriek tomu z neho bola cítiť aj dobrosrdečnosť a láskavosť. Ale aj ja som vtedy bola najprv skôr naklonená informáciám z médií, ktoré verejne rezonovali," opísala nám tmavovláska, ktorá je známa svojou čistou a dobrosrdečnou dušičkou, ktorá bola dôvodom, že napriek predsudkom dala Johnymu šancu, aby sa sám prejavil.

„Už vtedy som cítila, že by som si nemala vytvárať dojem na základe nejakých neoverených správ z médií a radšej sa ľudí skutočne snažiť spoznať. Možno to vycítil. Rozprávali sme sa dlho a relatívne do hĺbky. Zanechal vo mne veľký dojem. Správal sa ako mimoriadne pokorný a skromný človek, veľmi láskavý. Otvorene a na rovinu priznal aj svoje problémy s drogami a alkoholom. Povedal, že má svojich démonov, nič nepopieral, no zároveň otvorene hovoril o tom, že aj napriek tomu by nikdy na ženu nevztiahol ruku," povedala nám niekdajšia celosvetovo úspešná modelka.

Hovorí, že si je vedomá toho, že Depp je herec, no i napriek tomu je predvedčená o tom, že bol úprimný. „Neboli to iba prázdne slová. Naozaj sa choval voči všetkým ľuďom veľmi pekne. A toto môže potvrdiť každý, kto s ním v tom čase pracoval. Všetci z neho mali rovnaký a naozaj dobrý pocit, ťažko to opísať" vysvetlila nám Sonička.

Zdroj: SITA A čo teda vraví na aktuálny verdikt súdu? „Skutočne som to veľmi zvedavo sledovala. Že čo sa bude diať. A čím ďalej som to sledovala, tým viac som mala pocit, že sa potvrdzujú jeho slová z rozhovoru a takisto aj dojmy ďalších ľudí, ktorí ho spoznali. Samozrejme, nikto tam nevidí do úplne do hĺbky a nedovolím si tvrdiť, že to určite bolo tak alebo tak, no môj pocit z neho bol naozaj pozitívny a myslím si, že je to veľmi dobrý a láskavý človek," dodala pre našu redakciu pôvabná brunetka.