Zdrvujúci pohľad na televíznu hviezdu (40): ZOMIERA na rakovinu… Sama si NEVLÁDZE ani učesať vlasy!

LONDÝN - Keď moderátorke a hviezde televízie BBC Deborah James (40) v roku 2016 diagnostikovali rakovinu hrubého čreva, mala iba 34 rokov. Mnohí preto verili, že sa jej boj s ťažkou chorobou podarí vyhrať. No, bohužiaľ, jej životná cesta sa blíži ku koncu. Svedčia o tom aj najnovšie zábery. Televízna hviezda si už sama nevládze ani učesať vlasy!

Má iba 40 rokov, no lekári Deborah James oznámili, že jej pomôcť viac nedokážu. Od roku 2016 bojuje s rakovinou hrubého čreva, no nad chorobou sa jej nedarí víťaziť. Minulý mesiac jej preto ukončili aktívnu liečbu rakoviny a prešla do paliatívnej starostlivosti pre smrteľne chorých. Odvtedy sa posledné dni svojho života snaží užívať plnými dúškami.

No len tak, ako jej to umožňujú jej sily. V nedeľu na sociálnej sieti Instagram priznala, že si už nedokáže sama učesať ani vlasy. Pridala fotku, na ktorej sa jej o ne stará jej otec. „Všetko najlepšie ku Dňu otcov! Áno, môj otec mi češe vlasy, pretože už nemám dosť síl,“ priznala ťažko chorá Deborah. A v rozhovore pre The Sun svojmu "hrdinovi", ako ho nazvala, zanechala aj dojemné vyznanie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.J.

„Vždy bol veľmi upokojujúcou a milujúcou súčasťou mojho života - veľmi dobre zvládal mňa a všetky moje šialenosti. Jeho trpezlivosť nepozná hraníc,“ povedala na adresu svojho otca a vyzdvihla, že jej vždy pomohol, keď to najviac potrebovala. Dokonca s ňou často aj varí - a hoci jej to kvôli chorobe nejde tak, ako kedysi, táto činnosť na ňu pôsobí veľmi terapeuticky.

Deborah James je matkou dvoch detí a preto sa snaží všetok svoj zostávajúci čas venovať najmä svojim milovaným. Odkedy ukončila liečbu absolvovala množstvo výletov, pozrela si operu v Glyndenbourne, navštívila výstavu kvetov v Chelsea či si vychutnala obed v sídle Beaverbrook v Surrey, kde noc stojí 700 eur. Skrátka, snaží si život užívať najviac, ako sa dá.