Marešova FOTO z detstva s mamou: Páni, veď tá by vyhrala aj Miss!

Leoš Mareš a jeho mamina Lenka majú narodeniny len pár dní po sebe. Pani Marešová oslávila 24. apríla 69 rokov, moderátor má dnes 46.

V roku 2019 blahoželal Leoš svojej mame zverejnením fotografie z roku, kedy sa narodil. Aktuálne použil ten istý záber pri vlastných narodeninách, len ho nechal expertovi vylepšiť – z čierno-bielej fotky je farebná.

A pani Lenka na nej vyzerá fakt skvele. V bikinách a pekne nalíčená pôsobí, akoby sa chystala na promenádu v plavkách v rámci súťaže Miss, teda až na to bábätko v náručí. V tom čase mala 23 rokov a v pohode by súťaž krásy aj vyhrala. To si myslia aj fanúšikovia známeho moderátora. „Maminka musela byť Miss Berouna,” napísala istá žena a ďalšia dodala, že sa na krásnu Lenku nevie vynadívať.