Bolestná SPOVEĎ krásnej modelky: Chcela byť hviezdou Victoria´s Secret... Prešla si PEKLOM!

Byť anjelikom Victoria´s Secret je veľká prestíž a pocta. Avšak Austrálčanka Bridget Malcolm na svoje pôsobenie pre túto slávnu značku nespomína v najlepšom. Ich modelkou bola v rokoch 2015 a 2016 a ako v projetke 60 Minutes prezradila, v tom čase si privodila vážne zdravotné problémy.

Zdroj: profimedia.sk

Blondínka vo svojej spovedi šokuje slovami, že vedenie Victoria´s Secret na ňu tlačilo, aby bola extrémne štíhla. Výsledkom bolo to, že Bridget bola jeden čas tak slabá a vyhladovaná, že jej trvalo desať minút, kým vyšla po schodoch. „Trpela som poruchou príjmu potravy. Spoliehala som sa na lieky proti úzkosti. Neustále som mala záchvaty paniky a bola som vyčerpaná,” spomína na náročné obdobie kráska, ktorej trvalo roky, než sa jej zdravotný stav dostal ako-tak do normálu.

„Moje telo bolo podvyživené, moja myseľ bola podvyživená, bolo to neúnosné. To, čo táto spoločnosť predstavovala pre mňa a pre toľko ďalších žien, bolo v tej dobe extrémne vykorisťujúce. Pripadalo mi to ako ovládanie žien,” dodala vo svojej výpovedi krásna Austrálčanka.

Zdroj: Instagram/bridgetmalcolm

Bridget sa s nátlakom, že by mala byť chudšia stretla už v počiatku svojej modelingovej kariéry. Ako býva zvykom, keď mala 14 rokov, na ulici ju objavil modelingový skaut. A už vtedy sa vlastne začali jej problémy.

Modelka prezrádza, že riešienie videla v hladovke. „Najdlhšie som vydržala tri dni. Musela som prestať, lebo som stálé omdlievala. Bola som na seba naštvaná. Bola som odhodlaná, že vydržím 5 dní, avšak nemohla som vôbec fungovať, nedokázala som sa hýbať,” šokuje.

S odstupom času Bridget hodnotí, že hoci sa na prehliadkovom móle a pred objektívmi usmievala, vo vnútri bola podĺa vlastných slov mŕtva. „Mala som strašný, taký prázdny pocit. Bála som sa, že ak niečo neurobím, tak takto bude vyzerať aj zvyšok môjho života,” uzavrela svoju spoveď Bridget.

Hovorca Victoria´s Secret poskytol pre Daily Mail stanovisko: „V spoločnosti Victoria´s Secret je nový vedúci tím, ktorý je plne odhodlaný pokračovať v transformácii značky so zameraním na vytvorenie inkluzívneho prostredia pre našich spolupracovníkov, zázakníkov a partnerov na oslavu, pozdvihnutie a víťazstvo všetkých žien.”