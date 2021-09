Slávna modelka pobúrila verejnosť: Otrčila HOLÝ ZADOK i úplne holú dcérku!

LOS ANGELES - To snáď nemyslí vážne! Elsa Hosk (32) patrí medzi modelky, ktoré netreba veľmi predstavovať. Rodáčka zo Švédska sa preslávila nielen krásou, či tým, že bola anjelikom Victoria´s Secret, ale aj tým, že nikdy nemala problém s nahotou. A nezmenilo sa to ani po tom, čo sa z nej vo februári tohto roka stala mamička. Najnovším príspevkom na Instagrame si však poriadne zavarila...

Elsa Hosk má na Instagrame takmer 7 miliónov followerov, čo je vo svete sociálnych sietí celkom úspech. So svojím účtom však nedávno poriadne zariskovala. Zverejnila totiž fotku, ktorou si koledovala o to, aby jej ho zablokovali.

Krásna Švédka uverejnila záber, na ktorom pózuje celkom nahá. Na tom by nebolo nič neobvyklé. Napokon, jej followeri sú na takéto sexi fotky zvyknutí. Modelka však pózovala spolu so svojou 7-mesačnou dcérkou Tuulikki Joan, ktorá na sebe tiež nemala nič oblečené, ani plienku. Intímne partie jej kryla len hviezdička. „Dovoľ mi hovoriť ti o meste, v ktorom som sa zamilovala do tvojho otca,” pripísala Elsa k fotke, ktorá vznikla nad Manhattanom.

Zdroj: Instagram

Verejnosť sa však o zoznámenie rodičov malého dievčatka, či krásny výhľad na mesto vôbec nezaujímala. Mnohých totiž táto nahá fotka pobúrila. „Vieš, že za šírenie detskej pornografie ťa môžeme nahlásiť? Vôbec nerešpektuješ jej súkromie. Ty sa pokojne pretŕčaj nahá, ale prečo takto vystavuješ svoju dcéru?” zneli vybrané z mnohých rozhorčených komentárov.

Samotná modelka na kritiku tiež zareagovala. „Ak v tom niekto vidí detské porno, tak je to jeho problém, nie môj. Ak sa niečo rozhodnem uverejniť, je to moja voľba. Odmietam žiť svoj život podľa toho, kto si čo myslí,” povedala k tomu Elsa, ktorá ale neskôr fotku radšej zo svojho profilu vymazala. Čo sa však už raz objaví na internete, len tak ľahko nezmizne...

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}