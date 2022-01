Tehotná modelka BEZ ZÁBRAN: Čo fotka, to dole gaťky!

LOS ANGELES - Každú chvíľu to vypukne! Ashley Graham (34) patrí medzi hviezdy, ktoré netreba veľmi predstavovať. Aj napriek tomu, že jej postavička nie je tip-top, podarilo sa jej presadiť v modelingu a je hádam najslávnejšou plus size modelkou. Aktuálne sa pripravuje na pôrod svojich dvojičiek. A zábery, ktoré zverejňuje na internete, si veru vyžadujú poriadnu dávku odvahy!

XXL modelka Ashley Graham pravidelne dokazuje, že nepatrí medzi hanblivky. Nikdy nemala problém predviesť svoje telo v plnej paráde. A nezmenilo sa to ani v čase, keď bola tehotná so synčekom Isaacom. So svetom sa dokonca ochotne podelila aj o detaily domáceho pôrodu, či intímnosti, ktoré si mnohé ženy nechávajú len pre seba.

Zdroj: Instagram

Asi málokoho prekvapí, že aj teraz, keď je Ashley druhýkrát tehotná, išiel ostych bokom. Krásna brunetka už každú chvíľu porodí svojmu manželovi dvojičky. Ako fanúšikom oznámila, momentálne je v 40. týždni tehotenstva. Mnohé dvojičky sa narodia skôr, než je termín pôrodu. V prípade tejto slávnej maminy je to však inak.

Ashley najnovšie zverejnila zábery, ku ktorým pridala popis - „Predĺžený pobyt.” Pózuje na nich v zelenom svetri a bez nohavičiek. Priatelia a fanúšikovia sú z odvážnych záberov nadšení. Ako sa páčia vám?

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

