Kráska z Markízy HORE BEZ: Instagram jej odvážne FOTO ZABLOKOVAL!

Napríklad na takom Instagrame by ste len ťažko hľadali snímky, ktoré pôsobia, jemne povedané, ako z filmu pre dospelých. Na tejto sociálnej sieti totiž funguje istá cenzúra, čo znamená, že žiadne nahotinky tam skrátka neprejdú. No a aj keby sa tak stalo, ostatní užívatelia majú možnosť takýto "incident" nahlásiť a Instagram následne príspevok jednoducho zablokuje. A presne na tento postup doplatila súťažiaca z poslednej série Farmy.

V šou veľa vody nenamútila a zo súťaže ju napokon vyhodil sám hospodár Martin, no podarilo sa jej aspoň ako-tak zviditeľniť. Po návrate do reality bola čoraz aktívnejšia na sociálnych sieťach, kde pravidelne zverejňuje rôzne príspevky, aby sa jej podarilo zaujať svojich sledovateľov. A najnovšie slušne pritvrdila! Na jej profile sa totiž objavil záber z bazéna, kde Peťa pózuje "hore bez" a nahé prsia jej zakrývajú len dlane.

No a práve táto fotka zrejme pobúrila niektorých z ľudí, ktorí ju sledujú. Petre totiž spomínaný záber zablokovalil s tým, že jej od Instagramu prišla správa hovoriaca o tom, že "porušila pravidlá komunity". Ibaže prsnatá farmárka to so svojou sexi fotkou nevzdala a vyžiadala si, aby ju skontrolovali opäť. Už o pár minút neskôr jej prišla správa o tom, že fotografia kontrolou prešla, nič neporušuje a preto môže byť znova zverejnená.

