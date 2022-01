Odvážna porotkyňa markizáckej SuperStar: HOLÁ v snehu!

VYSOČINA - Porotkyňa SuperStar Patricie Pagáčová si aktuálne užíva oddych na Vysočine. A vyskúšala si tam rovno aj otužovanie. Zo sauny vybehla prakticky nahá do snehu a do priľahlého jazera. No a nezabudla sa nechať pri tom aj odfotiť...

Ako Patricie Pagáčová sama priznala, otužovaniu sa vôbec nevenuje. Na Vysočine si to ale vyskúšala. „Ja sa neotužujem, takže zo sauny do snehu, naspäť do sauny, potom do jazierka, do sauny a zas do snehu je na mňa fakt výkon!” prezradila svojim sledovateľom s tým, že sa po tejto procedúre cítila ako znovuzrodená.

A keďže do sauny sa chodí naostro, iba v plachte, aj výbehy von sa konali presne v tomto štýle ani nahá, ani oblečená. Predpokladáme však, že do jazierka sa ponárala úplne nahá a nie v plachte. Môže o tom svedčiť aj fotografia, na ktorej nemá herečka saunovaciu plachtu omotanú okolo tela, ale si ju len voľne pridržiava v prednej časti.

Alebo len chcela vykúkajúcim zadočkom poštekliť zmysly svojich fanúšikov? Hoci takmer nič nevidno, aj tak ho totiž chlapi nenechali bez komentára. „Nevykúka tu náhodou niekomu prdelka?” pýtal sa jeden a ďalší rovno neváhal s komplimentom: „Ale to sa musí nechať, zadoček máš parádny.”

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}