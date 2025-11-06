Porotkyňa SuperStar ako femme fatale: Blond hrivu vymenila za look Mii z Pulp Fiction!

PRAHA - Porotkyňa obľúbenej šou SuperStar prekvapila fanúšikov odvážnou premenou, ktorá z nej spravila hotovú femme fatale. Blond hrivu vymenila za krátke tmavé mikádo, čierne šaty a vysoké opätky – a výsledok? Dokonalá kópia legendárnej Mii Wallace z kultového filmu Pulp Fiction!
Herečka Patricie Pagáčová sa po dlhšom čase postavila pred objektív profesionálneho fotografa. Na sociálnych sieťach zverejnila sériu čiernobielych záberov, na ktorých vyžaruje eleganciu aj poriadnu dávku sexepílu. „Po veľmi dlhej dobe pred objektívom. Zase trochu iná ja,“ napísala k fotkám Pagáčová.
Fanúšikovia nešetria chválou. „Na prvej fotke vyzeráte ako Demi Moore,“ napísala jedna z komentujúcich. „Totálna pecka! Tá hnedá vám neskutočne pristane,“ pridala sa ďalšia. Speváčka Martina Pártlová zareagovala stručne, no výstižne: „Ach!“
Zdá sa, že z porotkyne SuperStar sa na chvíľu stala hollywoodska diva – a fanúšikovia by vôbec neprotestovali, keby si tento imidž nechala natrvalo.
