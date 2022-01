Koniec klebetám: Blondínka z Markízy má nový vzťah...PREBRALA frajera po svojej kolegyni!

BRATISLAVA - Ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne! Už v decembri sa začalo klebetiť o tom, že Stanka Klčová, súťažiaca z Farmy 13, má pletky s bývalým frajerom svojej farmárskej kolegyne Natálie Lopašovskej. No a ako sa ukázalo, je to tak. Blondínka z Čadce je tak v priebehu štyroch mesiacov spájaná už so štvrtým mužom!

Natália si začala s barberom s prezývkou "Jofre" približne tri mesiace pred odchodom na Farmu. Počas tohto obdobia tvorili pár, no pre jej odchod na statok začali mať nezhody a vzťah sa im akosi rozpadal. Mladík sa síce snažil ich lásku zachrániť, keď ju prostredníctvom listu požiadal počas šou o ruku, no bolo už neskoro a bývalá finalistka Miss Slovensko našla spriaznenú dušu v Miroslavovi Mesutovi Debnárovi, ktorý napokon trinástu sériu Farmy aj vyhral.

Dvojicu mala v zuboch farmárka Stanka Klčová, ktorá sa do každého z nich rada navážala, a to najmä ku koncu súťaže. Finále si podľa nej ani jeden z nich nezaslúžil, no a ich "nedostatky" s obľubou prepierala pred ostatnými farmármi. Súťaž však nakoniec musela opustiť skôr ako Natália, ktorá na Farme pobudla o chvíľku dlhšie. A zrejme práve nevraživosť voči zaľúbencom Stanislavu spojila so spomínaným bývalým frajerom Lopašovskej.

Stanka a barber Jofre začali byť v kontakte a hoci nič nenasvedčovalo tomu že tvoria pár, ich tajomstvo sa zo zdroja blízkeho tomuto novému páriku akosi prevalilo len krátko po finále Farmy v decembri. Ani jeden z dvojice spočiatku vzťah nepotvrdil, no temperamentná blondínka začala zverejňovať zábery, z ktorých vyplývalo, že je opäť zadaná. A dnes je jasné, že nejde o muža, s ktorým mala románik, no nechala ho pred bránami Farmy. A takisto neoprášila vzťah s Mirom a dokonca sa to hlbšie nevyvinulo ani medzi ňou a Dávidom.

Jej novou láskou je skutočne barber Jofre, ktorý predtým požiadal o ruku Natáliu, o čom svedčia už aj jeho fotografie, ktoré najnovšie Stanislava zverejnila na sociálnej sieti. A k tomu zrejme nič viac dodať už netreba...

