Zásah polície u Zagorovej: Ležala pri posteli a nehýbala sa!

Hana Zagorová skončila v utorok v noci v nemocnici, kam ju odviezla záchranná služba. Podľa informácií Blesku však na mieste boli aj policajti a ich prítomnosť zostávala spočiatku záhadou.

Nakoniec všetko objasnil speváčkin manžel Štefan Margita. Ten bol práve v Košiciach, kde mal mať koncert. A zrazu sa s Hankou nevedel spojiť. „Popoludní som s ňou hovoril, večer mi už telefón nezdvihla, ale hovoril som si, že pozerá televíziu,” uviedol pre CNN Prima News spevák.

Zdroj: TASR

Neskôr už začal mať starosti, a tak zalarmoval známu. Tá však u nich doma klopala a zvonila márne. „Tak som volal neteri Mariane a jej manželovi Standovi. Keď stále neotvárala, dohovorili sme sa, že zavoláme zámočníka,” opísal náročné chvíle.

Zámočníci však nemôžu otvárať cudzie byty len tak. Situáciu museli hlásiť polícii. „Potom ten byt otvorili a Hanku našli pri posteli v bezvedomí,” prezradil Štefan. „Myslím, že keby som to neriešil takto, dopadlo by to zle. Pán Boh ma osvietil,” dodal.

Samotná speváčka už v stredu poslala fanúšikom odkaz: „Moji milí, od včerajšieho večera som v nemocnici, pretože môj zdravotný stav sa nelepšil a pretrvávali ťažkosti spojené s postcovidovým syndrómom. Páni doktori, a vlastne úplne všetok personál, robia všetko, aby som bola zas v poriadku. Verím, že je všetko na dobrej ceste a teším sa na vás.”

Zdroj: TASR