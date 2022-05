ŠOKujúce správy z Česka: Manželstvo Hany Zagorovej (75) a Štefana Margitu (65) je vraj V TROSKÁCH!

Hana Zagorová sa aj s pribúdajúcimi rokmi tešila dobrému zdraviu a stále bola pracovne aktívna. Koncom leta 2020 však začala rušiť vystúpenia a koncerty. Nakazila sa totiž koronavírusom. Okrem toho, že neskôr trpela postcovidovým syndrómom, priznala tiež, že sa jej vrátilo vážne ochorenie krvi. K tomu všetkému sa napokon pridružila aj osteoporóza.

Podlomené zdravie malo mať negatívny dopad aj na speváčkinu psychiku. „Uzavrela sa pred svetom a prestala kamarátom zdvíhať telefóny,” uviedol pre médiá rodinný známy. Ako informuje ahaonline.cz, k týmto všetkým problémom sa mala pridružiť aj partnerská kríza.

V relácii VIP svět na TV Barrandov totiž odznelo, že v kuloároch šoubiznisu sa povráva, že dlhoročné manželstvo Zagorovej a operného speváka Štefana Margitu je v troskách. Údajne aj partnerská kríza stála za odkladaním koncertov. „Je to také zvláštne. Predtým Hana Zagorová sprevádzala Štefana Margitu na každý koncert, teraz to tak nie je. On stále vystupuje po svete. Keď na tom jeho žena nie je dobre, tak by mi prišlo viac logické, že sa o ňu bude starať,” vyjadril sa v spomínanej relácii mediálny magnát Jaromír Soukup, ktorý sa s prominentými manželmi osobne pozná.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Margita však všetky tieto dohady vo svojich vyjadreniach popiera. „Po koncerte sa vždy vraciam domov,” povedal pre český Rytmus života operný spevák. Zároveň dodal, že je u nich doma všetko v najlepšom poriadku. „Hanka je práve teraz tu,” dodal. Či sú však jeho slová pravdivé, ukáže zrejme až čas. Hovorí sa ale, že bez vetra sa ani lístok nepohne...