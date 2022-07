Moderátor odkopol frajerku a skočil do postele Vondráčkovej... Teraz je to NAOPAK!

Vojnar a Vondráčková sa dali dokopy vďaka práci, keď Lucie začala nahrávať v štúdiu, kde Petr pracuje. No v čase, keď po sebe začali pokukovať, mal moderátor po svojom boku partnerku Lenku.

S tou sa nakoniec rozišiel a začal chodiť so speváčkou. „S Lenkou sme mali už nejaký čas odlišný názor na zásadné veci vo vzťahu,” vysvetlil rozchod s partnerkou, ktorú si vo februári 2020 po 9 mesiacoch randenia nasťahoval do bytu. „Dohodli sme sa, že sa rozídeme, nie priamo kvôli Lucke, aj keď sa to časovo prepojilo,” dodal vtedy Vojnar pre expres.cz.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube.com

Mnohým sa však jeho vzťah s Vondráčkovou zdal akýsi zvláštny. Obaja priznávali, že spolu netrávia veľa času a nakoniec boli aj dosť neochotní priznať rozchod. Nejaký čas sa iba špekulovalo, či spolu vlastne ešte sú alebo nie sú.

Dnes už má ale moderátor po svojom boku inú. Aj keď teda nie úplne neznámu ženu. Ide totiž o jeho starú lásku Lenku. Zdá sa, že svoje odlišné názory na zásadné veci si už vydiskutovali. „Áno, je to pravda. Ako som už avizoval po rozchode s Luciou, k svojim vzťahom sa už vyjadrovať nechcem. Tak to, prosím, rešpektujte,” potvrdil pre extra.cz návrat, no to, ako dlho sú s Lenkou opäť spolu, už prezradiť nechcel.