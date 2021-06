Naša SuperStar zverejnila FOTO so sestrami v plavkách: Baša, to je masaker!

VIDEO: Barbora Piešová v speváckej šou SuperStar.

Žiaden mejkap, šiltovka a tenisky! To je kombinácia typická pre SuperStar Barboru Piešovú. Talentovaná speváčka, ktorá pochádza z obce Poruba neďaleko Prievidze, nikdy nemala blízko k imidžu sexice. Raz za čas, keď vystupuje pred kamerami alebo na pódiu, tak nás vie príjemne prekvapiť. A treba dodať, že keď si oblečie pekné šaty, dá su opätky a zverí sa do rúk vizážistov, tak to stojí za to.

Barbora Piešová (v strede) počas vystúpenia v Chart Show. Zdroj: TV Markíza

Barbora je najmladšou zo štyroch sestier. V uplynulých dňoch si dievčatá Piešové užívali chvíle oddychu a spoločne leňošili na slnku. Speváčka zverejnila ich spoločnú fotku na sociálnej sieti Instagram a mnohých fanúšikov tým potešila a pobavila. „Wau! Ste také ako sestry :) ako cez kopirák,” znejú vybrané z komentárov. „To je masaker, ako veľmi sa podobáte. Chvíľu mi trvalo, kým som prišiel na to, ktorá z vás je Baška,” priznal istý fanúšik. A čo vy, spoznali ste našu SuperStar hneď?

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}