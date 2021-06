Manželka feši markizáka sa nechala vystrihať: FOTO Brutálna zmena… Vlasy darovala onkologickým pacientom!

BRATISLAVA - Klobúk dole! Nie nadarmo sa hovorí, že vlasy sú ženskou korunou krásy. Bohužiaľ, onkologické pacientky sa počas liečby musia so svojou hrivou rozlúčiť, keďže kvôli chemoterapii o ne prichádzajú. Existujú však špeciálne organizácie, ktoré ktoré pre ne vyrábajú parochne z vlasov dievčat, ktoré sa ich rozhodnú pre tento účel darovať. A jednou z nich je i manželka markizáka Tomáša Juríčka.

Anežka sa ešte nedávno pýšila nádhernými dlhými vlasmi, ktoré mala počas svadby vyčesané do krásneho účesu. Lenže krátko potom, čo si s moderátorom povedali svoje "áno", sa Anežka rozhodla pre odvážny krok. Svojej bujnej hrive dala zbohom, aby jej vlasy mohli poputovať na parochňu pre onkologickú pacientku.

Týmto krásnym gestom a novým sviežim zostrihom sa pochválila na svojom Instagrame. Záber potom prezdieľal aj jej pyšný manžel. Sympatická tmavovláska svoju hrivu skrátila naozaj radikálne a o celý tento proces sa postaralo štúdio celebritného kaderníka Jirka Blatého, ktorého vyhľadáva mnoho prominentných žien.

My sme sa ho preto pýtali, ako proces odberu vlasov prebieha. Ako sme sa dozvedeli, podlieha pomerne prísnym pravidlám. „Tieto vlasy sa vždy musia odstrihnúť v cope, ktorý musí byť dlhý minimálne 40 centimetrov. Hnedé vlasy nemôžu byť farbené, tam treba naozaj panenský vlas. Čo sa týka bledých odtieňov, tie môžu byť aj jemne chemicky upravené. Cop sa následne odovzdáva parochniarom,” vysvetlil pre Topky.sk a dodal, že tieto parochne sa vyrábajú na mieru vždy pre konkrétnu pacientku, preto musia poznať aj obvod jej hlavy.

Vychytený hairstylista však upozorňuje, aby si ženy, ktoré idú darovať vlasy, dali pozor, s akou organizáciou spolupracujú. Existujú totiž aj špekulanti, čo na nič netušiacich dámach zarábajú. „Treba si všetko zistiť a dobre sa informovať, kam vlasy darujú. Sú totiž aj organizácie, ktoré sa tvária, že chcú pomôcť, darované vlasy potom predajú a zarobia na tom,” ozrejmil nám.

Keď sme sa pýtali, koľko žien je rovnako odvážnych ako Anežka Juríčková, prezradil nám, že takéto dámy k nim chodia málokedy. „Nie je ich veľa, čo sú ochotné urobiť takýto krok a vzdať sa svojej hrivy. Avšak, dá sa to pochopiť, pre ženy sú vlasy naozaj tou korunou krásy. A o je to potom krajšie, keď nejaká dáma príde a povie, že chce tie svoje darovať. To je vždy ako balzam na dušu,” dodal Jirko.

