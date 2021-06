Známa Slovenka po škandále na BMD: FOTO Rapídne SCHUDLA… Wau, to je premena!

BRATISLAVA - V polovici apríla sme na Topkách informovali o tom, že Bratislavské módne dni sa postarali o škandál ako nikdy predtým. Z finálneho videa z prehliadky vystrihli moletné modelky, ktoré na mólo priviedla návrhárka Andrea Koreňová. Jednou zo žien, ktoré sa do záverečného zostrihu nedostali, bola influencerka Michaela Gubranová. A teraz... Aha, čo so sebou urobila!

Mikela hneď po škandále s BMD reagovala, že ju celá situácia mimoriadne zasiahla aj preto, že chcela kyprejším ženám dokázať, že pokiaľ budú na sebe makať, dokážu čokoľvek. A pokojne sa môžu objaviť aj na móle. Tempremanentá brunetka totiž už vtedy drela na tom, aby bolo jej telo zdravšie. Osvojila si lepšie stravovacie návyky a v posilňovni je ako doma.

No a jej úsilie sa naozaj vyplatilo. Aktuálne Mikela zverejnila zábery, ktoré porovnávajú jej postavu po tom, čo schudla. A jej premena je naozaj výrazná. Úbytok na váhe si všimne človek okamžite, nehovoriac o tom, že jej telo je už na prvý pohľad oveľa pevnejšie. Nečudo, že spomínanými fotkami zožala influencerka obrovský úspech. My sme sa jej teda spýtali, ako to dokázala a, samozrejme, zaujímalo nás aj to, koľkým kilečkám zamávala na rozlúčku.

Michaela Gubranová ešte počas Bratislavských módnych dní v apríli. Zdroj: Vlado Anjel

„Schudla som 13 kilogramov. Z brucha sa mi zatiaľ podarilo dať dole 18 centimetrov," pochválila sa nám Michaela svojím parádnym progresom, za ktorým sa však skrýva skutočná drina. „Vo fitku cvičím 5x do týždňa. Stravu mi upravil špecialista, ktorý mi vytvoril jedálniček. Rátam si kalórie," vysvetlila nám s tým, že vo fitku sa o jej tréningy stará profi trénerka.

Michaele sa podarilo výrazne schudnúť. Ďalej na sebe pracuje a rada by motivovala aj ostatné ženy. Zdroj: Instagram

Najprv pracovali na tom, aby čo-to zhodila, teraz už makajú a spevňovaní tela a zlepšovaní kondície. „Cvičiť chodím každé ráno. Žiadne výhovorky. Menstruácia-nemenštruácia, hlava bolí, hento, tamto. Neexistuje. Takýto životný štýl si držím od prvého februára," prezradila Mikela pre Topky.sk

A keďže vidí, že zamakať sa naozaj opatí, chcela by motivovať aj ostatné ženy. „Chcela by som odkázať obéznejším ženám, ktoré si môžno hovoria, že veď sú s postavou spokojné, nechce sa im chudnúť. Pokiaľ sa vám podarí schudnúť, už nikdy sa nebudete chcieť vrátiť späť. Je to neuveriteľný pocit, človek sa cíti oveľa lepšie, lepšie vyzerá a najmä je to dôležité po zdravotnej stránke," odkázala dámam, ktoré stále premýšľajú, či sa pustiť do chudnutia.

Na záver však upozornila na jednu naozaj dôležitú vec. „Žiadne drastické nezmyselné diéty. To nefunguje. Treba mať normálnu stravu. Treba prijať menej kalórii alebo začať cvičiť. Zo žiadnych zázračných káv alebo tabletiek neschudnete," dodala Mikela, ktorá má v pláne do konca roka zhodiť ešte 10 kilogramov. „Pomaličky. Nech si to udržím, Už nechcem jojo-efekt. Už nechcem byť tučná," uzavrela.