Nehoda markizáckej superstaristky: OBROVSKÉ škody a... Prístup policajtov ju ŠOKOVAL!

MALACKY - Víťazka markizáckej SuperStar Barbora Piešová si niekoľko posledných týždňov užívala svoje úplne nové auto. Teraz je však už "pokrstené" - včera do nej narazilo iné vozidlo.

Ešte v marci ukazovala Barbora Piešová, ako sa s láskou stará o svoje modré autíčko. Čoskoro ho však vymenila – značke zostala verná, no po cestách sa už preháňa v tátošovi zaujímavej zelenej farby.

Dlho jej však "ako nové" nezostalo. V pondelok sa totiž dostala do kolízie. „Dnes ráno som sa vybrala do Malaciek na plaváreň a 6:48 do mňa nabúral pán,” prezradila speváčka, ktorá po tej obrovskej rane okamžite išla skontrolovať vodiča druhého auta.

Našťastie sa ani jednému z nich nič nestalo a dokázali spolu normálne komunikovať. Zostala však nesmierne zaskočená prístupom polície. „Jeho auto bolo nepojazdné, moje len rozbité. Volali sme policajtov, ktorí nám povedali, že si to máme vyriešiť sami. Haló!” dala najavo nespokojnosť.

Nakoniec muži zákona dorazili po tom, čo ich doslova uprosíkala. „Odhadovaná škoda len na mojom vozidle bola okolo 7000 eur, druhé auto bolo na totálku. Pri takejto sume bez toho, aby pri tom bola polícia, vás väčšinou poisťovňa pošle viete kam,” vysvetlila, prečo trvala na policajnom výjazde. Tak snáď bude nakoniec jednanie s poisťovňou bez problémov...