ROZCHOD herca z Partičky: Pustila ho k vode a on... Verejné vyznanie v telke!

LOVOSICE - To, že komik Richard Genzer je opäť sám, vyšlo najavo v podstate náhodou. Herec sa totiž rozhodol, kým kultúra naplno nefunguje, predávať v prístave pri Lovosiciach turistom palacinky. Pri nakrúcaní reportáže prezradil, že priateľku už po svojom boku nemá. A rozchod iniciovala ona...

Kým program Partička sa v Česku stále nakrúca, iné aktivity majú herci obmedzené. A tak sa Richard Genzer rozhodol vyhrnúť si rukávy a nájsť si iný džob. Aktuálne predáva palacinky v prístave pri Lovosiciach.

Zdroj: Tv Prima

Mnohí ľudia sú prekvapení, keď ho tam vidia a často si myslia, že ide o nejaké nakrúcanie. Genzerovi však ide hlavne o to, aby bol proste medzi ľuďmi a niečo robil. „Keď príde nejaké dieťa, že má dnes narodeniny, tak to dostane zdarma. Je to skôr, aby som nesedel doma, než zárobková činnosť,” prezradil v reportáži pre Top Star televízie Prima.

Najavo však zároveň vyšlo, že je už viac ako mesiac opäť single. Zrejme aj preto nechce len tak sedieť doma. S partnerkou Markétou Jiránkovou pritom spolu strávili dlhých 9 rokov. No teraz ho opustila. „Odišla, chýba mi, milujem ju a teraz neviem, čo k tomu ešte povedať,” adresoval jej herec vyznanie priamo pred kamerami. Dôvody rozchodu verejne nekomentoval, a tak zostáva len počkať si, či si po takomto vyznaní v televízii ešte Markéta všetko nerozmyslí.