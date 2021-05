V mini Tvári mala vystupovať aj dcéra Dary Rolins: Odmietla to... Jej slová hovoria za všetko!

V špeciálnej epizóde, ktorú vyhral Maroško Baňas, sa predviedli drobci z Oteckov, synček Dominiky Mirgovej, či dcérky Ondreja Kandráča i Márie Čírovej. Medzi "prominentnými" ratolesťami mala súťažiť aj dcéra našej popovej divy Dary Rolins. Účasť v šou však odmietli.

Celá vec vyšla najavo v markizáckej Smotánke. Tá odvysielala zábery z odovzdávania cien Social Awards, kde Dara klebetila s vyššie spomínanou Čírovou. Počas rozhovoru jej prezradila, že Markíza do šou pozvala aj 13-ročnú Lauru.

Laura a Dara odmietli účinkovanie v šou tvoja MINI tvár znie povedome Zdroj: TV Markíza

A prečo sa teda napokon v Tvári Lola neobjavila? K spevu vraj veľmi blízko nemá. A to aj napriek tomu, že obaja jej rodičia sú hudobníci až do špiku kosti. „Oni volali aj kvôli tomu, či Laura nechce ísť, vieš. Ale moja Laura nie je zas až taká speváčka. Respektíve ona spieva pekne, ale…” prezradila Márii Dara. Je teda zjavné, že Lauru to oveľa viac ťahá úplne iným smerom než tým, akým sa vydali jej známi rodičia...