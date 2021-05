Jojkárska hviezdička šokovala divákov: Vyzerá ako vyžitá... FOTO Ona že má iba 18 rokov?!

BRATISLAVA - Ľudia neverili vlastným očiam! Minulotýždňová zostava šou Bez servítky bola opäť poriadne kontroverzná. Okrem mladej Rebeky s ako-tak slušným vystupovaním sa za hrnce postavila 70-ročná Viera, ktorá mala sústavne rôzne erotické poznámky, bývalý striptér Tomáš a dve moslimky. No a práve jedna z nich divákov poriadne šokovala!

Blonďavá Lindita z Albánska si dala kvôli Bez servítky "prestávku od Ramadánu". Bodaj by aj nie, inak by až do západu slnka nemohla jesť a hlavne, už vôbec nie vypiť toľko alkoholu, ktorého spotreba sa počas minulého týždňa rátala na litre. Plavovláska divákov najprv prekvapila svojimi dlhočiznými nechtami, pre ktoré si odniesla mnoho výsmešných poznámok.

Ľudia totiž nedokázali pochopiť, ako sa s nimi dokáže venovať bežným činnostiam ako varenie či... Návšteva toalety. No potom prišiel ešte väčší šok ako pohľad na jej ruky, ktoré niektorým pripomínali nožnicovorukého Edwarda. A síce jej vek. Keď fanúšikovia šou zistili, koľko má Lindita rokov, neverili vlastným očiam.

Táto slečna má iba 18 rokov. Zdroj: TV JOJ

Slečna s blonďavými vlasmi, kilom mejkapu a umelými riasami až po čelo má totiž len sladkých 18. „Koľkoročná ? Ste sa nepomýlili? 38 nie 18,” nechápala Petra. „Mňa odj**alo, keď som zistil, že má len 18,” pridal sa šokovaný Adam. „Ona má naozaj 18 rokov? Vyzerá ako stará vyžitá...” vyhlásila pani Renáta, iná diváčka zasa priznala, že jej tipovala tak 35.

A čo vy, verili by ste, že táto dáma len nedávno dovŕšila plnoletosť?