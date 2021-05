Bolestné priznanie Lady Gaga: Znásilnená a... TEHOTNÁ!

Princ Harry a moderátorka Oprah Winfrey stoja za dokumentárnym seriálom s názvom The Me You Can't See. Jeho hlavnou myšlienkou je hovoriť o duševnom zdraví a pomáhajú si pri tom nielen vlastnými skúsenosťami. Na projekte sa rozhodli podieľať aj iné slávne osobnosti, či menej známi jedinci.

VIDEO: Trailer na dokumentárny seriál s názvom The Me You Can´t See.

O svoj príbeh sa rozhodla so svetom podeliť napríklad Lady Gaga. Tá už nedávno priznala, že ako 19-ročná bola sexuálnou obeťou istého producenta. „Bola som už súčasťou tohto biznisu. A on mi jedného dňa povedal, aby som sa vyzliekla. Odmietla som a odišla. Oni mi povedali, že zničia moju hudbu. Neprestávalo to a stále to odo mňa chceli. Jednoducho som zamrzla a... Ani sa na to nepamätám,” priznala pred kamerami speváčka, ktorá sa pochopiteľne neubránila slzám. Meno násilníka odmieta zverejniť, pretože má strach sa s ním opäť stretnúť.

Lady Gaga sa pri bolestných spomienkach neubránila slzám. Zdroj: Apple TV

„Celé týždne mi bolo zle, vracala som. A potom si uvedomila, že je to rovnaká bolesť, akú som cítila, keď ma ten človek po znásilnení vyhodil tehotnú na rohu ulice,” uviedla blondínka, čím dala najavo, že po násilnom sexuálnom styku ostala tehotná.

Speváčka otvorene priznáva, že táto hororová skúsenosť sa na jej psychike a zdraví výrazne podpísala. S traumou sa dokonca rozhodla vyrovnať sebapoškodzovaním. „Viete, prečo nie je dobré sa rezať? Viete, prečo nie je dobré hodiť sebou o stenu? Viete, prečo nie je dobré poškodzovať sa? Pretože sa budete cítiť ešte horšie. Vôbec vám to nepomôže,” dodala Gaga.

O svoj príbeh sa so svetom delí nie pre to, aby ju ľudia ľutovali. „Ak mám byť úprimná, je ťažké o tom hovoriť. Veľmi sa za to hanbím. Ale otváram svoje srdce pre druhých. Ľudia potrebujú pomoc. A je súčasťou mojej liečby byť schopná o tom hovoriť,” vysvetlila speváčka. Okrem nej sa svetu otvoria aj princ Harry a Oprah, či herečka Glenn Close, basketbalista DeMar DeRozan, celebritný šéfkuchár Rashad Admstead, básnik Hussain Manawar, alebo aj syn herca Robina Williamsa - Zak.