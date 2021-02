Holé pinďúre bombardujú českú herečku: Júj! Krutá pomsta

„Neposielajte pinďúre!” takýmito slovami sa prihovorila herečka Denisa Nesvačilová fanúšikom počas rozhovoru pre portál super.cz. Kráska, ktorá účinkovala napríklad vo filmoch Jak Básníci čekají na zázrak, Přes prsty, či Mária Terézia a seriáloch Vyprávěj a Slunečná, je totiž celkom zúfalá z toho, že mnoho mužov jej posiela fotky svojej pýchy.

Zdroj: CinemArt

„Nechápem, prečo to robia a úprimne, väčšinou to ani nestojí za to. Normálny chlap takúto vec nepošle. A hlavne, čo tým sleduje, že mi to pošle?” reagovala herečka, ktorá denne dostane aj 25-tisíc správ. Našťastie, nie všetky obsahujú aj spomínaný "exkluzívny" materiál.

„Neblokujem tých užívateľov. Avšak niektoré extra divné alebo vtipné veci zdieľam na svojom Instagrame. Aby si tí ľudia uvedomili, že mi to vôbec nie je príjemné,” priznala Denisa. Počas rozhovoru tiež zdôraznila, že žiadneho partnera si nehľadá a netúži ani po pozvaniach na rande. Je totiž šťastne zadaná.