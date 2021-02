Slávnu speváčku nafotili v plavkách: Chlapi zaplačú!

Krátke topy, odhalené telo, výstredné líčenie a účesy boli svojho času neodmysliteľnou súčasťou imidžu speváčky menom Christina Aguilera. Jej prezentácia dokonca občas pôsobila až vulgárnym dojmom a klip ku skladbe Dirrty možno smelo zaradiť k tým kontroverznejším počinom hudobnej scény.

Christina Aguilera kedysi. Zdroj: YouTube.com

Christina Aguilera kedysi. Zdroj: YouTube.com

Sexi speváčka mala množstvo mužských priaznivcov, ktorí možno aj dnes patria medzi jej followerov na sociálnych sieťach. Tam Christina bežne zverejňuje provokatívne zábery a videá. Pri príležitosti nedávneho sviatku Sv. Valentína zverejnila fotku so svojím partnerom i záber, na ktorom pózuje celkom sama. „Prajem si pekného Valentína. Lebo sebaláska je tiež veľmi dôležitá,” napísala k fotke blondínka, čím si vyslúžila od mnohých pochvalné komentáre.

A vyzerá to tak, že Christina už prestala riešiť nejaké to kilo navyše, či to, že jej postava po dvoch deťoch a s pribúdajúcimi rokmi nie je taká dokonalá. Paparazzom sa ju pred pár dňami podarilo nafotiť pri hotelovom bazéne v Miami, kde si užívala oddych. Pri pohľade na fotky budú možno niektorí mužskí fanúšikovia sklamaní. Avšak Christine, ktorá sa miluje taká, aká je, to môže byť šumafuk.

Takto momentálne vyzerá Christina Aguilera v plavkách. Zdroj: profimedia.sk