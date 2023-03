Provokácia z červeného koberca: TRANS modelka s PLASTOM na prsníku, Christina Aguilera... Oh la la!

BEVERLY HILLS - Vo štvrtok večer sa v hoteli Beverly Hilton konal 34. ročník GLAAD Media Awards. Ide o anketu, ktorá oceňuje médiá za ich férovú, presnú a inkluzívnu prezentáciu LGBTQ+ komunity. Podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo hviezd. Medzi nimi napríklad transexuálna modelka Geena Rocero (40), ktorá šokovala nahým prsníkom prekrytým plastom či popová diva Christina Aguilera... Oh la la!

Vo štvrtok večer sa v hoteli Beverly Hilton v Beverly Hills konal už 34. ročník GLAAD Media Awards. Anketa každoročne oceňuje médiá, ktoré férovo prezentujú lesby, gejov, bisexuálov, trangender a queer komunitu a problémy, ktoré ovplyvňujú ich životy. A inak tomu nebolo ani tentokrát.

Galavečer si nenechalo ujsť veľké množstvo verejne známych osobností. Za všetky spomeňme predstaviteľku seriálovej Buffy, Sarah Michelle Gellar, jej hereckú kolegyňu Gabrielle Union či spevácku divu Christinu Aguileru. No a práve ona bola jednou z tých, ktoré počas večera pútali najviac pozornosti.

Galéria fotiek (4) Herečka Sarah Michelle Gellar

Zdroj: Profimedia

Speváčka sa totiž už toľko v spoločnosti neobjavuje. No tentokrát urobila výnimku a doslova žiarila. Mala dlhé platinové blond vlasy, rafinovaný mejkap a oblečenú krásnu róbu. Tá pozostávala z výrazných širokých rukavíc a flitrových šiat. No a tie okrem dlhej vlečky, mali aj poriadne odvážny dekolt. Počas večera sa jej do očí určite nikto nepozrel.

Galéria fotiek (4) Christina Aguilera

Zdroj: Profimedia

Odvážny model vyniesla do spoločnosti aj filipínsko-americká transexuálna supermodelka Geena Rocer. Aj ona siahla po čiernych šatách s "rukavičkami", tie však boli súčasťou róby. Tá navyše pôsobila, akoby bola oblečená naopak. To, čo vyzeralo ako hlboký výstrih určený na chrbát, si však modelka obliekla dopredu. Všetkým tak odprezentovala svoj úplne nahý prsník, ktorý prekrýval len akýsi ružový plastový šperk.