Nakazila sa po prvom očkovaní: Matka Gottovej najstaršej dcéry má Covid!

Karel Gott a tanečnica Antonie Zacpalová sa prvýkrát videli pri nakrúcaní klipu Lady Carneval a neskôr pri nakrúcaní medailóniku pre Českú televíziu. Ich vzťah trval len pol roka, no vzišla z neho dcéra Dominika.

Zdroj: Facebook D.G.

O tej sa ale známy spevák dozvedel až 9 mesiacov po jej narodení. A spočiatku zo svojho prvého, v podstate nechceného, dieťaťa nebol nadšený. Neskôr ju však v roku 1982 verejne priznal.

Aktuálne ale jeho dcéra prežíva naozaj nepríjemné obdobie. Otec jej zomrel v októbri 2019 a mama sa aktuálne nakazila koronavírusom. Stalo sa tak po tom, čo v januári dostala prvú dávku očkovacej látky.

Zdroj: Profimedia

„Mamu očkovali len raz, potom malo prísť druhé očkovanie, ale kvôli nedostatku vakcíny naň musela čakať a takto to dopadlo!” plakala Dominika českým novinárom do telefónu. „Modlím sa, aj keď v Boha neverím, aby to prežila. Nie je to tak dlho, čo odišiel otec. Maminka musí žiť, prosím,” citoval ju denník Aha!

Pani Antonie má vysoké horúčky a zdravotnícky personál, ktorý sa o ňu stará, jej dovoľuje aspoň telefonicky komunikovať s dcérou.