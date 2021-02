Šokujúce FOTO Gottovej: Keby toto videl maestro...

PRAHA - Tak zle ešte nevyzerala! Hádam každému rodičovi ide puknúť srdce, keď vidí, že jeho dieťa trpí. Niet pochýb, že keby legendárny spevák Karel Gott († 80) ešte žil, určite by hľadal spôsob, ako pomôcť svojej najstaršej dcére Dominike (47). Tá nedávno pózovala bulvárnym fotografom a zábery dokazujú, že blondínka prežíva veľmi náročné obdobie.

Na topkách sme vás nedávno informovali, že Dominika Gottová má veľké obavy o svoju matku. Bývalá tanečnica Antonie Zacpalová sa totiž nakazila koronavírusom. Stalo sa tak po tom, čo v januári dostala prvú dávku očkovacej látky.

Nakazila sa po prvom očkovaní: Matka Gottovej najstaršej dcéry má Covid!

Obava o mamu však nie je jediné trápenie najstaršej Gottovej dcéry. Aj samotná Dominika má zdravotné komplikácie. Chorá pečeň, vysoký krvný tlak, či cukrovka sú len vybrané z jej zdravotných ťažkostí. Istý čas sa dokonca hovorilo o probléme s alkoholom. Jej turbulentný vzťah s manželom Timom Tolkkim jej na dobrej psychike vôbec nepridáva a vyzerá to tak, že blondínka má aj nedostatok financií.

Ktovie, či ju práve to priviedlo k tomu, že sa dala nahovoriť na fotenie v istom pražskom hoteli, kde mala propagovať knihu o svojom otcovi. Dominika viditeľne pribrala a pohľad na jej opuchnutú tvár mnohých zaskočil. Blondínka sa síce pokúšala aj usmievať, avšak na málokoho pôsobí jej úsmev dôveryhodne.

Takto aktuálne vyzerá Dominika Gottová. Zdroj: profimedia.sk

Prekvapivé je i to, že sa Dominika dala nahovoriť na fotenie. V roku 2019 totiž odmietla účasť v dokumente o slávnom otcovi práve pre to, že sa za svoj vzhľad hanbila. „Ockovi som sľúbila, že tam vystúpim, ale on tiež nebol šťastný z toho, ako vyzerám. Preto som zmluvu na zverejnenie záberov nepodpísala,” tvrdila vtedy blondínka.

Dominika Gottová so svojím slávnym otcom. Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem