Mama Dominiky Gottovej prehovorila: Keď sa Karel († 80) dozvedel, že má dcéru, rozčúlil sa a... To vážne?!

PRAHA - Dominiku Gottovú (46) verejnosti predstavovať netreba. O najstaršej dcére Karla Gotta († 80) je počuť takmer denne, a to najmä kvôli neustálemu doťahovaniu s jej ex Timom či nezhodám s Ivanou Gottovou (44). Najnovšie ale konečne prehovorila jej mama, ktorá vyšla von so šokujúcimi informáciami z minulosti! Toto by ste od zosnulého Maestra asi nečakali.

Český Blesk aktuálne vyšiel so špeciálom venovaným zosnulému Maestrovi. Nesie názov "Môj otec Karel" a na svedomí ho má práve Dominika, ktorá v ňom prezradila mnoho známych, no aj doteraz nezverejnených informácií. Priestor dostala aj jej mama Antonie Zacpalová (85), ktorá slávikovi pomotala hlavu v čase, keď pôsobila ako tanečnica.

Po krátkom romániku s Gottom otehotnela, ten však po celý čas nemal ani najmenšieho tušenia o tom, že pod srdcom nosí jeho prvé dieťa. Antonie totiž tehotenstvo tajila a vraj dobre vedela, prečo to robí. Meno otca neuviedla ani do rodného listu, hoci vedela, že pravdu už nebude môcť dlho skrývať.

„Hrozne som sa toho okamihu bála, ale zároveň som vedela, že to je potrebné a že by som to urobiť mala. Zvažovala som to už vtedy, keď som tri mesiace hospitalizovaná ležala v pôrodnici, ale tam nebola žiadna možnosť komunikácie. Ani návštevy za mnou nesmeli, musela som mať pokoj. Lenže toho som aj tak veľa nemala. Strašne som sa tešila na bábätko a zároveň prežívala veľký strach, čo bude, až to Karel zistí,” uviedla Zacpalová pre český Blesk.

Karel Gott vraj najprv z prvorodenej dcéry nadšený nebol, neskôr k sebe cestu predsa len našli.

Karel Gott netušil, že sa stane otcom. O Dominike sa dozvedel až po pôrode.

Tá zrejme tušila, že keď jej tajomstvo praskne, reakcia novopečeného otecka nebude v prvom momente práve vrelá či nežná. „Zavolala som mu to. Povedala som mu to rovno. Že sa mi narodila dcéra a on je jej otcom,” prezradila bývalá tanečnica s tým, že Karel v tom momente skutočne nebol nadšený. Práve naopak. Ako teda reagoval? „Veľmi nepríjemne. Bol rozčúlený a "praštil" mi s telefónom,” dodala na záver matka Dominiky, ku ktorej si otec aj napriek kostrbatému začiatku napokon vzťah predsa len vybudoval.